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رياضة

وزير الرياضة: لا نية لإلغاء الدوري ومشكلة كورونا فى ناديين فقط

الخميس 13/أغسطس/2020 - 01:06 م
أشرف صبحى
أشرف صبحى
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منتصر الرفاعى

أكد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة أن عودة النشاط الرياضى فى مصر أمر طبيعى بعد اتخاذ كافة الإجراءات الطبية وتوزيع الأكواد على الأندية والتشديد على ضرورة الالتزام بها.


واندهش صبحى فى تصريحات لبرنامج صباحكم رياضة الذى يبث على أثير إذاعة الشباب والرياضة من مطالب البعض بإلغاء الدورى.


وتسأل أشرف صبحي قائلا :  لو تم الغاء الموسم الجارى بسبب كورونا متى سيقام الموسم الجديد وهل الموسم المقبل لو انطلق في سبتمبر سيقام بدون كورونا؟ 


وشدد وزير الشباب والرياضة أن الحالات الإيجابية التى ظهرت مؤخرا فى الأندية مشكلة تتحملها الأندية التي لم تلتزم بالتعليمات والإجراءات الطبية، لافتا إلى أنه لا يمكن إلغاء الدورى العام بسبب ظهور حالات فى نادٍ أو اثنين خاصة أن باقى الأندية ملتزمة بالإجراءات ولا يوجد حالات بها، رافضًا فكرة إلغاء الدوري بسبب الحالات الأخيرة التى ظهرت فى ناد أو اثنين بالدورى.

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