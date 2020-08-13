«التكليف».. عميد كلية علوم الأرض ببني سويف لـ «صدى البلد»: حصلنا على دعم 3 ملايين جنيه من وزارة التعليم العالي

قال الدكتور بطرس رياض بخيت استاذ المعادن والصخور بكليه العلوم، وعميد كلية علوم الأرض بجامعة بنى سويف : إ ن المجلس الاعلى للجامعات وافق على بدء الدراسة ببرنامج الجيولوجيا الهندسية كبرنامج دراسي جديد بكلية علوم الارض (برنامج خاص بمصروفات) وبعدد محدود من الطلاب في الدفعة الأولي من البرنامج .





وأضاف عميد الكلية في تصريحه الخاص لـ "صدي البلد" بأن الجامعة برئاسة الدكتور منصور حسن، نجحت في الحصول علي دعم قيمته 3 ملايين جنيه لشراء الأجهزة اللازمة للبرنامج، وجار تنفيذ ذلك.





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مشيرًا إلي أن ذلك يأتي في إطار جهود الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة، والسعي إلي تطوير كليات الجامعة بمختلف تخصصاتها .

وإيمانه بأهمية البرنامج باعتباره البرنامج الوحيد في جمهورية مصر العربية الذى يمنح درجة البكالوريوس في علوم الأرض (تخصص الجيولوجيا الهندسية). مضيفا انه سيقوم بالتدريس في هذا البرنامج نخبة من الأساتذة المتخصصين من كليات علوم الأرض والعلوم والهندسة، كما ان نظام الدراسة المتبع بالبرنامج هو نظام الساعات المعتمدة و يقبل البرنامج طلاب شعبتي العلوم والرياضيات.









وأوضح عميد الكلية ان البرنامج يهدف الى إعداد الدراسات الجيولوجية و التقنية الجيولوجية السطحية والتحت سطحية التي تعد الأساس للخطط الإنشائية الهندسية و للمدن الرئيسية، وتحديد المواقع المناسبة لإنشاء المدن الجديدة، وكذلك تحديد أنسب المواقع لإنشاء السدود والأنفاق والمناجم ومد الطرق البرية وإنشاء المطارات وإقامة الموانئ ، و دراسة وتقييم الخصائص الهندسية لمواد البناء، وايضا المشاركة في تقييم المخاطر البيئية للإنشاءات المقامة الحالية و المستقبلية.





جدير بالذكر ان رئيس الجامعة اكد ان البرنامج يتيح فرص عمل للخريجين في عدد من المجالات كالمحاجر والمناجم وشركات البترول والإسمنت والحراريات ، و المؤسسات العامة و الخاصة في مجالات الجيولوجيا والجيولوجيا الهندسية ، وكذلك شركات الانشاءات و الاستشارات الهندسية والطرق والكباري والتخطيط العمراني.



