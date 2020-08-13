AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

«التكليف».. عميد كلية علوم الأرض ببني سويف لـ «صدى البلد»: حصلنا على دعم 3 ملايين جنيه من وزارة التعليم العالي

الخميس 13/أغسطس/2020 - 02:08 م
صدى البلد
Advertisements
محمد عبدالحليم
قال  الدكتور بطرس رياض بخيت استاذ المعادن والصخور بكليه العلوم، وعميد كلية علوم الأرض بجامعة بنى سويف: إن المجلس الاعلى للجامعات وافق على بدء الدراسة ببرنامج الجيولوجيا الهندسية  كبرنامج دراسي جديد بكلية علوم الارض (برنامج خاص بمصروفات) وبعدد محدود من الطلاب في الدفعة الأولي من البرنامج .

وأضاف عميد الكلية في تصريحه الخاص لـ "صدي البلد" بأن الجامعة برئاسة الدكتور منصور حسن، نجحت في الحصول علي دعم قيمته 3 ملايين جنيه لشراء الأجهزة اللازمة للبرنامج، وجار تنفيذ ذلك.   

إقرأ أيضًا: 

مشيرًا إلي أن ذلك يأتي  في إطار  جهود الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة، والسعي إلي تطوير  كليات الجامعة بمختلف تخصصاتها .
وإيمانه بأهمية البرنامج باعتباره البرنامج الوحيد في جمهورية مصر العربية الذى يمنح درجة البكالوريوس في علوم  الأرض (تخصص الجيولوجيا الهندسية). مضيفا انه سيقوم بالتدريس في هذا البرنامج نخبة من الأساتذة المتخصصين من كليات علوم الأرض والعلوم والهندسة، كما ان نظام الدراسة المتبع بالبرنامج هو نظام الساعات المعتمدة و يقبل البرنامج طلاب شعبتي العلوم والرياضيات.


وأوضح عميد الكلية  ان البرنامج يهدف الى إعداد الدراسات الجيولوجية و التقنية  الجيولوجية السطحية والتحت سطحية التي تعد الأساس للخطط الإنشائية الهندسية و للمدن الرئيسية، وتحديد المواقع المناسبة لإنشاء المدن الجديدة، وكذلك تحديد أنسب المواقع لإنشاء السدود والأنفاق والمناجم ومد الطرق البرية وإنشاء المطارات وإقامة الموانئ ، و دراسة وتقييم الخصائص الهندسية لمواد البناء، وايضا المشاركة في تقييم المخاطر البيئية للإنشاءات المقامة الحالية و المستقبلية.

جدير بالذكر ان رئيس الجامعة اكد ان البرنامج يتيح فرص عمل للخريجين في عدد من المجالات كالمحاجر والمناجم وشركات البترول والإسمنت والحراريات ، و المؤسسات العامة و الخاصة في مجالات الجيولوجيا والجيولوجيا الهندسية ، وكذلك شركات الانشاءات و الاستشارات الهندسية والطرق والكباري والتخطيط العمراني.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لطلاب الشعبة العلمية.. تعرف على مكانك في تنسيق الثانوية العامة 2020

تنسيق الجامعات 2020.. توقعات بانخفاض الحدود الدنيا لكليات شعبة علمي علوم بسبب الحاجة للأطباء.. ولـ «طلاب الأدبي» يمكنك توقع مكانك بين هذه الكليات

لطلاب الشعبة العلمية.. تعرف على مكانك بالجامعات الخاصة والحكومية.. توقعات بانخفاض تنسيق 2020.. والتعليم العالي تطالب بعدم زيادة المصروفات هذا العام

لطلاب علمي علوم.. اختار 75 رغبة من بين هذه الكليات بتنسيق الجامعات 2020

لطلاب العلمي والأدبي.. 75 رغبة بتنسيق الجامعات 2020.. وننشر الكليات المتاحة واختر من بينها

الموافقة على إنشاء برنامج الجيولوجية الهندسية بكلية علوم الأرض ببني سويف

ترشيحاتنا

شوبير يكشف سر انفعال الخطيب بسبب رمضان صبحى

بسبب الإساءة للنبي.. هاشتاج "إلا رسول الله" يتصدر تويتر.. صور

من ليلى علوي لـ ياسمين صبري.. إطلالات أثارت الجدل خلال أسبوع

الأهلي مبيقفش على حد.. المنسق العام لـ صن داونز يوجه نصيحة إلى رمضان صبحي

20 حالة إيجابية.. عزل المصري البورسعيدي بعد ظهور نتيجة المسحة

أسعار الذهب اليوم الخميس 13 - 8 - 2020

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بمايوه جذاب.. سارة الشامي تشعل السوشيال ميديا بـ الأحمر

بمكياج ناعم.. ناهد السباعي بإطلالة كاجوال تخطف الأنظار.. شاهد

مشروبات للتخسيس.. 17 وصفة خارقة فى حرق الدهون