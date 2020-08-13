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أصل الحكاية

المدير المحبوب.. قصة احتفال الموظفين بـ طلعت حرب بعد عودته من أول رحلة إلى أوروبا

الخميس 13/أغسطس/2020 - 05:01 م
احتفال الموظفين بـ
احتفال الموظفين بـ طلعت حرب - من مجلة المصور عام 1925
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أماني إبراهيم
لم تقتصر جهوده الاقتصادية أو شغله العديد من المناصب الهامة في مصر مثل منصب أول مدير لـ (بنك مصر) على أداء المهام الإدارية المعتادة فقط، شغفه المستمر وطموحه بالاستقلال الاقتصادي جعله يعمل على الروح الوطنية وشعور كل موظف وعامل بأنه يعمل في شركة خاصة به. فقط أهدافه وآماله كانت أسمى من مجرد منصب، حتى أنه أحدث ثورة في طرق التعامل مع الموظفين بـ البنك الوطني الأول في مصر.


نشرت مجلة المصور في عددها الثالث والخمسين لعام 1925 تقريرا مصورا عن استقبال العمال بـ بنك مصر، لـ زعيم مصر الاقتصادي محمد طلعت بك حرب - تحل اليوم ذكرى ميلاده -بعد عودته من رحلة عمل في أوروبا.


الاحتفال بالزعيم الاقتصادي شمل كل محبيه حتى الذين لم تتسن لهم فرصة العمل بأحد مشروعاته، وبحسب ما نشر في العدد القديم قيل عنه: "الزعماء السياسيون كثيرون في مصر ربما أكثر مما تتطلبه حالة مصر الحاضرة، أما الزعماء الاقتصاديون قليلون جدا".


وكان في مقدمة الزعماء الاقتصاديين محمد طلعت بك حرب الذي يعد أول من فكر في الاستقلال المادي لمصر من خلال تأسيسه وإدارته لبنك مصر، وفور عودته من هذه الرحلة أقام له محبوه حفلة شاي في حديقة الأزبكية تكريما له، وحضرها عدد كبير من أعيان مصر، ويتضح في هذه الصورة النادرة تجمعهم بالحفلة.


«أبو الاقتصاد المصري» هذا اللقب حصل عليه بعدما أصبح واحدا من أهم أعلام الاقتصاد المصري، نظرا لجهوده المستمرة لتحرير الاقتصاد المصري من السيطرة الأجنبية، من خلال تأسيس بنك مصر والشركات الوطنية التابعة له "الغزل والنسيج، الطيران والتأمين والسياحة والسينما وغيرها من المجالات".
المدير المحبوب.. قصة احتفال الموظفين بـ طلعت حرب بعد عودته من أول رحلة إلى أوروبا
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