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فيديو جراف

فيديوجراف.. انتقادات وشكوك عالمية بشأن لقاح فيروس كورونا الروسي

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 02:03 م
صدى البلد
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منار شعبان
بعد ان إعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين  أن روسيا توصلت إلى أول لقاح ضد فيروس كورونا المستجد، أكد أنه يوفر مناعة مستدامة وان ابنته تلقت العلاج والذي اثبت فاعليته في القضاء على فيروس كورونا.


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خرجت الدول تشكك في اللقاح الروسي، خائفين من سرعة تطويره وأنهم قد تجاوزوا خطوات معينة من أجل تسريع العمل في محاولة للوصول إلى احتلال المركز الأول في سباق الدول التي تطور لقاح ضد كورونا.


ونستعرض المزيد من التفاصيل حول الدول التي شككت في اللقاح الروسي وموقف منظمة الصحة العالمية منه من خلال الفيديوجراف التالي.
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