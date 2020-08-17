فيديوجراف.. انتقادات وشكوك عالمية بشأن لقاح فيروس كورونا الروسي

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خرجت الدول تشكك في اللقاح الروسي، خائفين من سرعة تطويره وأنهم قد تجاوزوا خطوات معينة من أجل تسريع العمل في محاولة للوصول إلى احتلال المركز الأول في سباق الدول التي تطور لقاح ضد كورونا.









ونستعرض المزيد من التفاصيل حول الدول التي شككت في اللقاح الروسي وموقف منظمة الصحة العالمية منه من خلال الفيديوجراف التالي.