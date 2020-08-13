القوى العاملة: تعيين 256 شابا في الإسماعيلية.. تحويل 7 ملايين جنيه مستحقات لـ 183 عاملًا مصريًا غادروا الأردن.. صرف مستحقات العاملين بشركة لتجارة التجزئة بعد انتهاء عقودهم

وزير القوى العاملة: يناشد المواطنين الذين لهم مستحقات لدى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي مراجعة الأسماء المستحقة على موقع الوزارة صرف منحًا للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالإسماعيلية لنحو 38 عاملا بإجمالى 92 ألف جنيه

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بعمان-الأردن، استطاع بالمتابعة اللحظية والجهود المبذولة والمقابلات مع المسئولين بمؤسسة الضمان الاجتماعي بالأردن، واستكمالا لما تم تحويله سابقا، تم تحويل مستحقات 183 عاملا مصريا لدى المؤسسة غادروا العاصمة عمان نهائيا على رحلات الطيران الاستثنائية .

وكشف الوزير عن أن المستحقات المحولة بلغت المستحقات 440 ألفًا و880 دولارًا، أي ما يعادل من 7 ملايين و46 ألفًا و١٠٠ جنيه مصري تقريبا، ويقوم المكتب تباعًا بالتواصل مع الشركة المتخصصة لتحويل باقي المستحقات للعمالة التي تقوم بالمغادرة، وذلك تحت رعاية سفير مصر بالأردن، شريف كامل.



قال المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، إن الوزير تلقى تقريرا بذلك عبر الملحق العمالي طلعت السيد، رئيس مكتب التمثيل العمالى بعمان ، ناشد فيها جميع المواطنين الذين لهم مستحقات لدى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، مراجعة الأسماء المستحقة على موقع وزارة القوى العاملة www.manpower.gov.eg، وكذلك المنشورة على صفحة "الفيس بوك" الخاصة بالسفارة المصرية بالأردن، وذلك للاستعلام عن الأسماء، وفي حال إذا كان الاسم موجودًا، على المستفيد سرعة التوجه إلى أقرب فرع لبنك القاهرة بمصر لصرف المستحقات فورا، وسوف يقوم المكتب بالتنسيق والتجهيز لإرسال باقي الدفعات لمستحقيها تباعا فور تدقيقها حفاظًا على حقوق المواطنين المصريين المستحقين لهذه الدفعات.







وأعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تعيين مديرية القوي العاملة بمحافظة الإسماعيلية 256 شابًا ، منهم شابًا من ذوى القدرات الخاصة من مختلف المؤهلات بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، من خلال شهادات القيد المرتدة " كعب العمل" من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية ، فيما بلغ المسجلين بها 1433 شابًا.





وقال الوزير إن المديرية قامت بصرف منحًا للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية لنحو 38 عاملا بإجمالى 92 ألف جنيه، في إطار رعاية تلك الفئة اجتماعيًا وصحيًا.





وتلقى الوزير تقريرًا بذلك من نمر ضامن، مدير المديرية، أشار فيه إلي أنه خلال يوليو الماضي تلقت المديرية 10 شكاوى مطالب عماليّة، تم تحويل 5 منها للمحكمة العمالية، و5 شكاوى ما زالت تحت البحث والدراسة.





وأضاف أن المديرية قامت بفض وقفة احتجاجية لـ 800 عامل على خط أنتاج بمصنع فيلوسيتي، وتمت تسوية مطالبهم بالتفاوض مع الشركة، والمتمثلة في تقديم ميعاد صرف مرتباتهم قبل عيد الأضحى المبارك ، وتم صرف الرواتب فعلا 29 يوليو الماضي.





وأشار "ضامن" إلى أن المديرية قامت بعمل زيارات تفتيشية من خلال مفتشي العمل على 50 منشأة لمراقبة تطبيق قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، وفي مجال السلامة والصحة المهنية تم التفتيش على 95 منشأة لضمان تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.



