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حوادث

احترفوا أسلوب المغافلة.. سقوط عصابة سرقة المساكن في المنيا

الخميس 13/أغسطس/2020 - 02:04 م
الاجهزة الامنية
الاجهزة الامنية
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مصطفى الرماح
تمكنت الأجهزة الأمنية من عناصر تشكيل عصابى تخصص فى إرتكاب وقائع سرقة المساكن بالمنيا.

 أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن المنيا قيام (4 أشخاص - جميعهم مُقيمين بدائرة مركز شرطة سمالوط غرب)، بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب حوادث سرقة المساكن والمزارع المتاخمة للظهير الصحراوى بأسلوب المغافلة .. مُتخذين من دائرة المركز مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم ، وبحوزة أحدهم (بندقية خرطوش) وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم (8) وقائع بدائرة مركز شرطة سمالوط غرب وأضافوا بقيامهم بالتصرف فى المسروقات بالبيع لدى 4 من عملائهم "سيئي النية" أمكن ضبطهم ، وبمواجهتهم أيدوا ما جاء بإعترافات المتهمين ، وأقروا بأنهم كانوا على علم بأنها من متحصلات سرقة، وتم بإرشادهم ضبط جميع المسروقات المستولى عليها. 

واتُخذت الإجراءات القانونية وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما في مجال إستهداف وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى جرائم السرقة.

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