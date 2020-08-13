AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

الداخلية تلاحق الممثل القانونى لشركة مشروبات غازية تهرب من سداد ٣ مليارات جنيه للضرائب

الخميس 13/أغسطس/2020 - 02:03 م
الاجهزة الامنية
الاجهزة الامنية
Advertisements
مصطفى الرماح
قامت الأجهزة الأمنية باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الممثل القانونى لإحدى الشركات لقيامه بإخفاء أكثر من 3 مليارات جنيه من حجم تعاملاته.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث مكافحة التهرب من الضرائب والرسوم ، قيام الممثل القانونى لإحدى شركات المياه الغازية الكائنة في القاهرة بمزاولة نشاطًا كبيرًا فى مجال (إنتاج مشروبات ومياه معدنية) محققًا من جراء ذلك أرباحًا مالية طائلة دون سداد الضرائب المستحقة للخزانة العامة بالمخالفة للقانون.

وأمكن حصر نشاطه عن عام 2017 وحجم تعاملاته من خلال إقراراته المقدمة لمأمورية الضرائب على القيمة المضافة وحجم تعاملاته عن ذات الفترة المقدمة لمأمورية الضرائب العامة وتبين قيامه بإخفاء مبلغ مالى قدره (3,205,560,856 جنيه) عن مأمورية الضرائب العامة المختصة بمحاسبته.

 تم اتخاذ الإجراءات القانونية وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما مواجهة جرائم التهرب الضريبى لما لها من مردود سلبى على موارد الخزانة العامة والدخل القومى للبلاد.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مشاهير داخل المحاكم بسبب الضرائب..الفنانة هنا شيحة و أيمن بهجت قمر والفنان رامي صبري

زوروا المستندات.. مكافحة التهرب الضريبي تضبط شركة سيارات

ترشيحاتنا

غرامة تصل إلى 2 مليون.. حماية المستهلك ترحل مصروفات الباص للعام المقبل..فيديو

بفستان موف حاملة تورتة الورود... ابنة هيفاء وهبي تسحر متابعيها بجمالها

كارثة نووية قد تحل بالعالم قريبًا.. الأقمار الصناعية رصدت السر الخطير

حارس مرمى الفريق: مش هلعب للمصري تاني حتى لو اعتزلت الكرة

بسبب الإساءة للنبي.. هاشتاج "إلا رسول الله" يتصدر تويتر.. صور

مصادر تكشف تفاصيل وفاة عصام العريان: مشادة مع أحد قيادات الإرهابية داخل محبسه

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بمايوه جذاب.. سارة الشامي تشعل السوشيال ميديا بـ الأحمر

بمكياج ناعم.. ناهد السباعي بإطلالة كاجوال تخطف الأنظار.. شاهد

مشروبات للتخسيس.. 17 وصفة خارقة فى حرق الدهون