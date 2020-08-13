أمين "البحوث الإسلامية" يشيد بجهود مؤسسات الدولة وقيادتها في تنظيم الاستحقاقات الانتخابية

أشاد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية الدكتور نظير عيّاد بالجهود التي قامت بها مؤسسات الدولة المختلفة وعلى رأسها الجيش والشرطة في تنظيم الجولة الأولى من انتخابات مجلس الشيوخ، والتي قدمت صورة للعالم بأن مصر بقيادتها الحكيمة وشعبها الواعي قادرة على مواجهة كل التحديات والعبور نحو مستقبل آمن وتحقيق رؤية تنموية شاملة.





وقال عيّاد إن المهشد الذي عبر به المصريون في اليومين الماضيين من خلال حرصهم على التواجد في لجان الاقتراع لاختيار من يمثلهم يعكس وعي الشعب المصري وقدرته على المشاركة في بناء مؤسسات وطنه وتضييع الفرصة أمام كل من لا يريدون لمصرنا الحبيبة الخير.





وأوضح الأمين العام أن بناء الدولة ومؤسساتها مسئولية مشتركة لابد أن يسهم فيها الجميع كل في موقعه وحسب قدرته، فالوطن يقوم بعزيمة وإرادة أبناءه، ومهما بذلت قيادات الدولة من جهود فلاقيمة لها بدون شعب يدرك أهمية تلك الجهود ويسعى للعمل على استمرارها والحفاظ عليها بما يحقق الصالح العام.