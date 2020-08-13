للعودة الي أوطانهم.. لبنان تعلن فتح الحدود البرية مع سوريا

أعلن الامن العام اللبناني عن فتح الحدود البرية مع سوريا عبر مركزي المصنع والعبودية الحدوديين يومين خلال الشهر الجاري وتحيدا في يومي 18 و 20 أغسطس .





وأوضح الأمن العام في بيان له اليوم ان الحدود البرية بين البلدين سيتم فتحها في التاريخين المذكورين من الساعة التاسعة صباحا وحتي الرابعة عصر.





وذكر الأمن العام في بيانه أن فتح الحدود البرية بين البلدين يهدف تسهيل الحركة أمام ابناء الشعب اللبناني وعائلاتهم المتواجدين في سوريا للعودة الي بلادهم.





جدير بالذكر ان الدولة اللبنانية تعيش حالة من الحراك الشعبي بعد التفجيرات التي ضربت مرفأ بيروت الاسبوع الماضي وتسببت في مقتل العشرات وإصابة وفقدان الآلاف .