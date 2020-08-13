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رياضة

أحمد حسن: رمضان صبحي اختار المال ورفض مسيرة محمد صلاح

الخميس 13/أغسطس/2020 - 01:56 م
رمضان صبحي
رمضان صبحي
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محمد سمير
أكد الصقر أحمد حسن، لاعب الأهلي والزمالك ومنتخب مصر السابق، أن رمضان صبحي كان الخيار الأفضل له هو العودة للعب في أوروبا خلال الفترة المقبلة.

وقال أحمد حسن في تصريحات إذاعية عبر "راديو مصر": "رمضان صبحي قرر النظر تحت أقدامه واختار المال ورفض عرضا تركيا بقيمة مليون يورو في الموسم".

وأضاف "الأهلي لم يقصر مع رمضان صبحي وقرر عرض 15 مليون جنيه على اللاعب وهو رقم غير مسبوق، لكنه قرر البحث عن المال وخسر جماهيرية كبيرة بعد موافقته على عرض بيراميدز".

وتابع حسن "رغبة رمضان صبحي حسمت انتقاله إلى بيراميدز، رغم أنه كان قادرا على العودة للعب في أوروبا والنجاح وأن يحقق المزيد من النجاحات وكان سيحقق المال بأضعاف ما كان سيحصل عليه مع بيراميدز".

وزاد "أنصح إدارة الأهلي بتحديد موقفها مع اللاعبين مبكرا، وأن يكون هناك تغييرا في طريقة تناول ملفات التجديد بالقلعة الحمراء، بعد ظهور بعض الأخطاء وبالتزامن مع اختفاء انتماء اللاعبين لأنديتهم".

واختتم أحمد حسن "كنت أتمنى أن يسير رمضان صبحي على نهج محمد صلاح والتألق في الملاعب الأوروبية، خصوصًا أنه يمتلك موهبة كبيرة لكنه كان له وجهة نظر مختلفة".

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