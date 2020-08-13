توصيل الغاز الطبيعي لأكثر من 11800 أسرة خلال العام الحالي في بني سويف

تلقى الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف ،تقريرًا من شركة وادي النيل للغاز،بشأن الموقف التنفيذي لمشروع توصيل خدمة الغاز الطبيعى خلال شهر يوليو 2020.





،و تضمن الإشارة إلى استمرار الزيادة فى توصيل خدمة الغاز الطبيعى للعديد من المنشآت والمصانع والوحدات السكنية والمخابز والمنشآت التجارية والصناعية بدائرة المحافظة.





وصرح محافظ بني سويف أنه،وبحسب التقرير،فقد تم"خلال شهر يوليو الماضى"توصيل الخدمة لعدد 2431عميلا منزليا جديدًا ،ليصل إجمالي العملاء المشتركين في الخدمة"خلال العام الحالي"إلى 11 ألف و857 مشتركا،وبذلك يبلغ العدد الإجمالى للعملاء المنزليين الذين يعملون بالغاز الطبيعى بكافة مراكز ومدن المحافظة 177 ألف و949 مشتركًا.









كما تضمن التقرير الإشارة إلى الأعمال الجاري تنفيذها لتوصيل الغاز إلى منطقة بياض العرب وقرية الشيخ علي شرق النيل ،بالإضافة إلى تنفيذ مشروع توصيل الخدمة لبعض العملاء الجدد بمنطقة الأحياء الجديدة شرق النيل بمدينة بني سويف الجديدة .





وأيضا مشروعات توصيل الغاز بمدن:الواسطى،الفشن،ببا،وسمسطا بجانب قريتي:الشناوية مركز ناصر والفنت مركز الفشن،فضلًا عن مشروع توصيل الخدمة لقريى الزرابي والدوية مركز بني سويف.





حيث أكد المحافظ على أهمية متابعة ملف توصيل خدمة الغاز الطبيعي ،والذي يأتي ضمن المشروعات المتكاملة والخطوات العملية لتفعيل مبادرة "حياة كريمة"،التي أطلقها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية،والتي تهدف إلى توفير حياة كريمة للمواطن المصري ، وتحسين مستوى المعيشة.



