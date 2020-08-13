AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

توصيل الغاز الطبيعي لأكثر من 11800 أسرة خلال العام الحالي في بني سويف

الخميس 13/أغسطس/2020 - 02:23 م
محافظة بني سويف
محافظة بني سويف
Advertisements
محمد عبدالحليم
تلقى الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف،تقريرًا من شركة وادي النيل للغاز،بشأن الموقف التنفيذي لمشروع توصيل خدمة الغاز الطبيعى خلال شهر يوليو 2020.

،و تضمن الإشارة إلى استمرار الزيادة فى توصيل خدمة الغاز الطبيعى للعديد من المنشآت والمصانع والوحدات السكنية والمخابز والمنشآت التجارية والصناعية بدائرة المحافظة. 

وصرح محافظ بني سويف أنه،وبحسب التقرير،فقد تم"خلال شهر يوليو الماضى"توصيل الخدمة لعدد 2431عميلا منزليا جديدًا ،ليصل إجمالي العملاء المشتركين في الخدمة"خلال العام الحالي"إلى 11 ألف و857 مشتركا،وبذلك يبلغ العدد الإجمالى للعملاء المنزليين الذين يعملون بالغاز الطبيعى بكافة  مراكز ومدن المحافظة  177 ألف و949 مشتركًا.


كما تضمن التقرير الإشارة إلى الأعمال الجاري تنفيذها لتوصيل الغاز إلى منطقة بياض العرب وقرية الشيخ علي شرق النيل ،بالإضافة إلى تنفيذ مشروع توصيل الخدمة لبعض العملاء الجدد بمنطقة الأحياء الجديدة  شرق النيل بمدينة بني سويف الجديدة .

وأيضا مشروعات توصيل الغاز بمدن:الواسطى،الفشن،ببا،وسمسطا بجانب قريتي:الشناوية مركز ناصر والفنت مركز الفشن،فضلًا عن  مشروع توصيل الخدمة لقريى الزرابي والدوية مركز بني سويف. 

حيث أكد المحافظ على أهمية متابعة ملف توصيل خدمة الغاز الطبيعي،والذي يأتي ضمن المشروعات المتكاملة والخطوات العملية لتفعيل مبادرة "حياة كريمة"،التي أطلقها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية،والتي تهدف إلى توفير حياة كريمة للمواطن المصري ، وتحسين مستوى المعيشة. 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

محافظ بني سويف: توصيل الغاز الطبيعي لـ 7342 أسرة منذ بداية العام الحالي

بعد شائعة إصابته بكورونا.. وزير الكهرباء يتابع استمرار تطوير شبكات التوزيع ببنى سويف

يستفيد منه 9426 أسرة منذ بداية العام الحالي.. نتائج تقرير مشروع توصيل الغاز الطبيعي للمنازل فى بنى سويف

لخدمة 4 آلاف مواطن.. بدء تشغيل المرحلة الأولى لمشروع توصيل الغاز الطبيعي لمدينة سمسطا

ترشيحاتنا

أخبار الفن.. أول تعليق من محمد رشاد بعد انفصاله عن مى حلمى.. 3 نجوم يهاجمون رمضان صبحى.. أحمد فهمى يمازح بيومى فؤاد

أحمد حسن: رمضان صبحي اختار المال ورفض مسيرة محمد صلاح

الصين تعلن العثور على فيروس كورونا في شحنة أجنحة دجاج قادمة من البرازيل

الكل يبحث عن مصلحته.. أحمد حسن يعلق على صفقة انضمام رمضان صبحي إلى بيراميدز

سيلفي بهاتفها المحمول في الجيم.. ياسمين صبري تستعرض لياقتها

رسالة تحذير لتركيا.. تدريبات عسكرية مشتركة بين فرنسا واليونان بالمتوسط

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بمايوه جذاب.. سارة الشامي تشعل السوشيال ميديا بـ الأحمر

بمكياج ناعم.. ناهد السباعي بإطلالة كاجوال تخطف الأنظار.. شاهد

مشروبات للتخسيس.. 17 وصفة خارقة فى حرق الدهون