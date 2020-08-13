نائب محافظ دمياط: الدولة مهتمة بالشباب ممن لديهم قوة ومثابرة وطاقة كبيرة للعمل "فيديو"

قال الدكتور إسلام إبراهيم، نائب محافظ دمياط، إن الدولة المصرية وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي ماضية في العزم في تذليل كل العقبات لمشاركة الشباب في الحياة السياسية وتمكينهم، لافتًا إلى أن هناك جسرا من التواصل بين الدولة المصرية وشبابها.





وأضاف نائب محافظ دمياط، فى مداخلة على فضائية "إكسترا نيوز"، أن الشباب هم قاطرة التنمية بدليل أن الدولة ماضية بكل عزمها فى تمكين الشباب للقيادة منها البرنامج الرئاسي، مشيرًا إلى أنه من ضمن الاهتمام بالشباب هو انشاء الأكاديمية الوطنية للتدريب.









وتابع أن الأكاديمية أفرزت عدد كبير من الشباب المصرى الواعى والمتحمس لأداء مهامه، مؤكدًا أن الشباب هم المحور الأساسي والتنفيذي، منوهًا بأن الدولة المصرية تختار الذين لديهم قوة ومثابرة وطاقة كبيرة على مواصلة العمل.



