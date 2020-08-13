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فن

تامر عبد المنعم لـ صدى البلد: أواصل كتابة مسلسل "جوز هند"

الخميس 13/أغسطس/2020 - 02:21 م
تامر عبد المنعم ومحررة
تامر عبد المنعم ومحررة صدى البلد
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سمر سعد
قال الفنان تامر عبدالمنعم في بث مباشر عبر "صدى البلد" إنه يواصل كتابة مسلسله الجديد "جوز هند" كاشفا تفاصيل جديدة عن المسلسل.

المسلسل من بطولة سمير غانم وبيومي فؤاد وأحمد فتحي وويزو، وتأليف تامر عبد المنعم وإخراج أحمد البدري، وإنتاج صفوت غطاس.

وقال تامر عبد المنعم في الحوار الذي تم عبر تقنية "زووم" إنه قام بإخراج فيلم تسجيلي عن الوضع اللبناني الملتبس الذي تشوهه النزاعات الطائفية، رافضا تصريحات بعض نجوم لبنان للهروب من وطنهم.

وأضاف تامر عبدالمنعم: أحمل إقامة في دولة الإمارات ورغم ذلك لم افكر ولو مرة فى ترك مصر والاستقرار في أى بلد آخر.

على جانب آخر أثنى تامر على مشاهد الاستحقاق الانتخابى الذي شهدتها مصر خلال الـ28 ساعة الماضية لاختيار مجلس الشيوخ، معربا عن أمله فى أن يؤدى المجلس دوره بكل شفافية وصدق.

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