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أخبار العالم

نتنياهو: افتتاح العام الدراسي الجديد الشهر المقبل

الخميس 13/أغسطس/2020 - 02:12 م
نتنياهو
نتنياهو
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سمر صالح
أكد رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، إن حكومته تعمل كل ما بوسعها لضمان افتتاح السنة الدراسية الجديدة في الأول من الشهر المقبل.
 
وبحسب قناة "كان" العبرية، جاءت تصريحات نتنياهو، في مستهل جلسة لمتابعة التحضيرات لافتتاح العام الدراسي، عُقدت بمشاركة وزيري التعليم والصحة ومدعوين آخرين.
 
وأشارت القناة، إلى أن هناك قضايا لا تزال عالقة ومنها: كيف يتم التدريس في الصفوف وعبر نظام التعليم عن بعد، وإجراء الإمتحانات، وتشغيل المعلمين المنتمين إلى الفئات الأكثر عرضة للإصابة بكورونا.
 
وكانت نقابة المعلمين الإسرائيليين قد أعلنت عن نزاع عمل ظهر أمس، حيث قالت رئيسة النقابة يافا بن دافيد: إن "وزارة المالية تلجأ إلى أساليب المماطلة والتسويف وتتملص من حل المشاكل العالقة منذ حوالي عام".
 
وأوضحت أن النزاع ينصبّ حول ثلاثة مواضيع ومنها المعلمين الذين يُعدون في دائرة الخطر، وشروط التقاعد، وأيام النقاهة للعاملين في مجال التدريس.
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