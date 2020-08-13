عبد الرحمن حماقي: انتظروني في فيلم سينمائي جديد بعد عرض «أشباح أوروبا»

توجه المخرج محمد عبد الرحمن حماقي بالشكر لكل فريق عمل مسلسل «شاهد عيان» والذي يعد أول مسلسل من إخراجه بعد رحلة عمل طويلة بدأت منذ 19 سنة كمساعد مخرج ثم مخرج منفذ وصولا لهذا العام ليكون شاهدا على أول عمل تلفزيوني له.





يأتي ذلك عقب حصد «حماقي» جائزة أفضل إخراج في رمضان 2020 عن مسلسل «شاهد عيان» وفقا لمرصد اعلاميين الفن المصريEAMA برئاسة الاعلامي محمد بدر، ومشاركة اكثر من 25 الف متابع على مواقع التواصل الاجتماعي، ونجاحه في الوصول بالمسلسل الى بر الأمان رغم ظروف عمل صعبة تم تنفيذه خلالها بسبب انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد مما أدى الى تغيير في بعض أماكن التصوير وعدم السفر للخارج واستبدالها بمشاهد وديكورات داخل مصر.





وقد ذكر المخرج محمد عبد الرحمن حماقي: انه تعاون من قبل مع الفنان حسن الرداد في مسلسل «الجماعة» الجزء الاول وهو ممثل متعاون ومجتهد ولديه الكثير من الامكانات التي لم تظهر بعد.





واضاف حماقي: انه سعيد بتجربته الأولى مع كل من: الفنانة بسمة بعد عودتها للتلفزيون بعد غياب سنتين والفنانة هنا شيحة وادائهما بشكل رائع في اول عمل من اخراجه، وقد تكونت علاقة كيمياء بين جميع الابطال قبل بدء التصوير مما ساعد على نجاح المسلسل على الشاشة وظهوره الحمد لله بشكل مرضي لكل الناس.





وفيما يتعلق بالسينما فقد صرح المخرج محمد عبد الرحمن حماقي: انه ينتظر بفارغ الصبر عرض اول افلامه السينمائية كمخرج وهو فيلم «اشباح اوروبا» من بطولة: الفنانة هيفاء وهبي بعد غيابها 6 سنوات عن الشاشة الفضية والفنان احمد الفيشاوي والفنان مصطفى خاطر، فقد تم الانتهاء من تصوير الفيلم في بداية العام قبل انتشار مرض كوفيد-19 ما بين دولة جورجيا ومصر.





ويأمل حماقي ان يشاهد الناس الفيلم في شهر اكتوبر القادم بعد رفع الاجراءات الاحترازية عن دور العرض السينمائي وعودتها تدريجيا لاستقبال اعداد تفوق 50% من استيعابها، وان يكرمه الله بنجاح يوازي المجهود الكبير الذي بذل للخروج بالفيلم في أبهى صورة من قبل كل العناصر المشاركة به.





واوضح حماقي ان احداث الفيلم تدور حول مجموعة اخوة يقررون التحقق من خبر ما قيل لهم قد يغير حياتهم، واثناء عملية البحث يتعرضون لكثير من المواقف والصراعات تتجسد من خلال مجموعة من مشاهد الحركة والتشويق.





وعلق حماقي بخصوص وقف تصاريح الفيلم لوجود مشاكل انتاجية وقال: الفيلم جاهز للعرض في السينمات، وجميع العاملين بالفيلم لديهم بالتأكيد الرغبة في عرضه واي مشاكل ان وجدت لن تؤثر على نزوله بأي حال من الاحوال.





وعن جديده في الفترة القادمة اعلن المخرج محمد عبد الرحمن حماقي عن تحضيره لفيلم سينمائي مع شركة انتاج كبيرة سيتم البدء في تصويره عقب عرض فيلم «اشباح اوروبا» بالإضافة الى مشروع مسلسل تلفزيوني تكتم في البوح عن تفاصيله سيخوض به منافسات موسم رمضان 2021.