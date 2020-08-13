تعليمات خاصة لـ حازم إمام في مران الزمالك قبل لقاء المقاصة

منح الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تعليمات خاصة لحازم إمام لاعب الفريق على هامش المران المقام حاليًا بملعب النادي.





وطالب المدير الفني اللاعب بمهام فنية خاصة يقوم بتنفيذها الفترة المقبلة.





ويُعد حازم إمام من العناصر الأساسية التي يعتمد عليها كارتيرون عقب قيادته الجبهة اليمنى باقتدار بعد هروب التونسي حمدي النقاز.





وقاد حازم إمام الزمالك للتتويج بخمسة ألقاب في الموسم الماضي آخرها التتويج بلقبى السوبر الأفريقي والمصري؟



