بعد زيارة وزير خارجية اليونان.. إسرائيل لم تتفق على موعد استئناف الرحلات الجوية مع أثينا

قال مسؤول كبير في وزارة الخارجية الإسرائيلية اليوم الخميس إن إسرائيل واليونان لم تتفقا بعد على موعد لاستئناف الرحلات الجوية بين البلدين.



وبحسب المصدر كما أفاد موقع "والاه" العبري، سيكون استئناف الرحلات قريبا لكن هناك حاجة إلى مواصلة مناقشة القضية.



وأوضح أن إذا استؤنفت الرحلات سيسمح بالإقامة في اليونان لمدة أسبوع فقط مع إجراء فحص كورونا لجميع الإسرائيليين عند الإقلاع والهبوط، والعزل في الفندق حتى يتلقون النتائج لتفادي تعرضهم للعزل حين عودتهم لإسرائيل.



ووصل وزير الخارجية اليوناني نيكوس داندياس، ظهر اليوم، إلى إسرائيل للقاء وزير الخارجية، جابي اشكنازي.



وقالت صحيفة "هارتس" العبرية، إن الزيارة تهدف لاستكمال اتفاق يسمح للإسرائيليين بالسفر إلى اليونان دون الحاجة إلى الخضوع للحجر الصحي الإلزامي.



وتخطط إسرائيل أن يبدأ السماح للإسرائيليين بالسفر إلى الخارج، يوم السادس عشر من الشهر الجاري.

