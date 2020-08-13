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فن

رامي صبري وزوجته يشعلان إنستجرام بصورة جديدة

الخميس 13/أغسطس/2020 - 02:34 م
رامي صبري و زوجته
رامي صبري و زوجته
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ندى فكري

نشر المطرب رامي صبري صورة جديدة له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور "إنستجرام".


وظهر رامي صبري في الصورة مع زوجته ونالت إعجاب متابعيه وانهالت عليه التعليقات.


ويذكر أن حققت أغنية «خطيرة» لـ المطرب رامي صبري، 2 مليون و715 ألف مشاهدة، بعد طرحها عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب، يوم الجمعة 1 أغسطس الجاري.

أغنية «خطيرة» لـ رامي صبري، من كلمات تامر حسين وألحان رامى صبرى وتوزيع موسيقى جلال الحمداوى.

وتقول كلماتها:.. لأ دي خطيره بجد خطيرة.. كل ما أشوفها بفضل في حيره خدوا الكبيرة دي في يوم وليلة.. جت علقتني أنا في ثانيتين عيني عليها يا عيني عليها أيوه.. أنا عمري ما شوفت كده روحوا قولولها مفيش تاني منها.. أجمل من كل الحلوين جت ناويهالي ومرتبالي.. عرفت خلاص أنا أتجاب منين.

كما حققت أغنية "حياتي مش تمام" لـ الفنان رامي صبري نجاحا كبيرا جدًا، وكسرت حاجز الـ 14 مليون مشاهدة عبر القناة الرسمية على موقع "يوتيوب".

"حياتي مش تمام" كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع موسيقي جلال الحمداوي، وتريات: تامر غنيم، ومهندس صوت: محمد عدس - محمد اسماعيل - سادو، وتم التسجيل باستوديوهات صوت الحب، وإنتاج أر ميوزك برودكشن 2020.

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