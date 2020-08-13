مختار مختار : الأهلي لن يقف على رمضان صبحي ..والابيض لن ينافس على لقب الدوري .. وأرفض تدريب الزمالك.. وكلام مصطفى يونس عن المجاملات خطأ (حوار)

مختار مختار :

الأهلي والزمالك الأقرب إلى نهائي افريقيا

القلعة الحمراء لا تقف على لاعب و لن تتأثر برحيل رمضان

حسام عاشور أخطأ فى حق النادي و كان عليه الصمت

كلام مصطفى يونس عن المجاملات فى ناشئين الأهلي غير صحيح

أرفض تدريب الزمالك و تحت أمر الأهلي فى اي وقت

لم يعرض على تدريب المنتخب من قبل

فايلر مدرب ناجح و سيساهم فى تطوير النادى

هو واحد من أشهر المدربين المصريين، والذي استطاع الحفاظ على تواجده في تولي المسئولية الفنية لفرق الدوري الممتاز لأكثر من 10 سنوات متتالية، كما أن مبارياته دائمًا ما تكون صعبة بالنسبة للفرق المنافسة، وتحديدًا فرق القمة في الدوري، الاسم الذي عادة ما يرتبط بتدريب النادي الأهلي، في كل مرة يبحث فيها الفريق عن مدرب.

هو مختار مختار، ثاني أقدم المدربين المصريين في الدوري المصري حاليا بعد طلعت يوسف، والمدير الفني الحالي لنادي الإنتاج الحربي، وأحد نجوم النادي الأهلي في فترة السبعينيات وبداية الثمانينيات والذي يعد واحدا من المدربين المخضرمين في الدوري المصري الممتاز.

وقبل مواجهة فريقه للأهلي، متصدر الترتيب، الجمعة المقبل، حرص موقع " صدي البلد " على الحديث مع مختار، حول أبرز مستجدات الكرة المصرية، ورؤيته للفريق الأحمر والتحدي الإفريقي الذي ينتظره خلال الحوار التالي ..

هل كنت تؤيد عودة الدوري؟

متمسك بموقفي، وهو أن الإنتاج الحربي يتحرك وفق رؤية الدولة المصرية، وطالما هناك قرار بمنح الضوء الأخضر لاستكمال الدوري، فلن نعترض، رغم الظروف الصعبة التي تواجهنا.

ما أبرز الصعوبات التي تواجهك ؟

ستكون أول مباراة للإنتاج أمام الأهلي، رغم أن الفريق لم تكتمل جاهزيته، بعدما تسببت الإصابات الكثيرة بكورونا في تأخر نزول اللاعبين للتدريبات.. نسابق الزمن من أجل رفع معدل اللياقة البدنية وتحقيق الانسجام.

أول مباراة أمام الأهلي كيف ترى الأمر ؟

الأمر صعب للغاية، خاصة في ظل جاهزية الأهلي بشكل قوي، وخوضه مباراة رسمية أمام إنبي، بالإضافة إلى عدد من التجارب الودية.

لكن لدي ثقة كبيرة في قدرة فريقي على تقديم عرض جيد، وطالبت اللاعبين أيضا باللعب دون ضغوط، كأنها مباراة عادية.

ما نقاط القوة التي تسعى لإيقاظها في الأهلي؟

الأهلي لديه عناصر سوبر في جميع المراكز، كما توجد جماعية في أدائه.. نتحدث عن محمد الشناوي وعلي معلول ومحمد هاني وعمرو السولية وأليو ديانج وأجاي، وغيرهم من النجوم.

ما سر اكتشافك للمهاجمين مثل كاسونجو وعمر السعيد ومحمد رجب وغيرهم؟





بالتأكيد، نحن نعمل على الخط الأمامي بشكل خاص فمن المهم جدا أن يكون لدينا مهاجم قادر على إحراز الأهداف، وخطف الثلاث النقاط في أي وقت. أحب أن يكون لدى هذه النوعية من المهاجمين المميزين دائمًا، الموسم الماضي مثلًا بعد إصابة محمد رجب تأثرنا كثيرا في الدور الثاني. الآن الأمور أفضل بعودة رجب، ونريد إدخال أكثر من عنصر آخر معه في الفترة القادمة.

لماذا لا نرى مختار مختار مدربا لمنتخب مصر؟





أعتقد أن هذا السؤال يجب أن يوجه للمسئولين عن الكرة في مصر، وليس أنا. لم يعرض على تولي مسئولية تدريب المنتخب الوطني إطلاقا.

هل ترى نفسك من المدربين المظلومين في مصر؟





لا أعتقد أنني مظلوم، بل أنعم الله علي طوال مشواري بأشياء كثيرة جدا، وأنا راضٍ عنها حتى الآن، الحمد لله.

كونك ثاني أقدم المدربين المصريين حاليا بعد طلعت يوسف أيهما يناسب اللاعب المصري: المدرب الأجنبي أم الوطني؟





ليست قاعدة عامة بعض الأمور ترجع لأزمنة وأوقات معينة ، في فترة معينة كان الأنسب هو المدرب الأجنبي، وفي فترة أخرى يكون الأنسب هو المدرب الوطني.

البعض يشبهك بنونو سانتوس مدرب ولفرهامبتون الإنجليزي ما رأيك في هذا التشبيه؟





أجاب ضاحكا: أكيد لديهم أسباب لهذا التشبيه. هناك تشابه كبير في الشكل، بالإضافة إلى أن فريق ولفرهامبتون من فرق الوسط في الدوري الإنجليزي، والتي دائمًا ما تؤدي بشكل جيد أمام الفرق الكبيرة، وتستطيع عمل نتائج ممتازة أمامهم، مثلما يحدث معنا في الفرق التي نقوم بتدريبها، وأعتقد أن هذا هو سبب التشبيه.

كيف تقيم فرص الأهلي والزمالك في دوري أبطال إفريقيا؟





أعتقد أن الأهلي والزمالك فرصتهم أقوى لتخطي الوداد والرجاء، حيث يمتلك القطبان عناصر هي الأفضل، ليس فقط في مصر، بل في إفريقيا.

أتمنى استفادة الفريقين من إقامة مباراة العودة في القاهرة، وأرى جميع المؤشرات في صالحهم لبلوغ النهائي.

كيف ترى الأهلي مع فايلر؟





فايلر مدرب ناجح بشكل كبير، على صعيد الأداء والنتائج، كما تخطى العديد من العقبات الصعبة بشكل رائع، وتحديدا في المشوار الإفريقي، مثل مباراتي صن داونز، ومواجهة الهلال السوداني في أم درمان.

وقطع كذلك شوطا كبيرا نحو حسم لقب الدوري، وتجديد إدارة الأهلي لعقده مبكرا خطوة جيدة، سيحصد الفريق ثمارها في الموسم المقبل، حيث من المتوقع أن يتطور المستوى بشكل أفضل.

هل تتوقع عودة الزمالك لمنافسة الأهلي على لقب الدوري؟





لا أتوقع ذلك، فالأهلي حسم اللقب بشكل كبير، ومن الصعب أن يفقد الكثير من النقاط، كما سيكون من الصعب على الزمالك عدم التفريط في أي نقطة، خاصةً بعد التعادل في الجولة الماضية أمام الاتحاد السكندري.





هل يستطيع الأهلي تعويض غياب رمضان صبحي ؟





الأهلي لا يقف على لاعب، حيث يوجد العديد من البدائل مثل محمود كهربا، الذي يستطيع المشاركة في المباريات الإفريقية، إلى جانب جونيور أجاي.

وفي الموسم المقبل سيكون هناك طاهر محمد طاهر، وهو بالمناسبة لاعب مميز، ويمتلك إمكانيات فنية وبدنية رائعة.





ما تعليقك على أزمة حسام عاشور مع الأهلي؟





عاشور ارتكب أخطاء كبيرة، بعد حديثه عن الإدارة بشكل غير لائق، رغم الوعود والعروض التي قدمتها له.

وللأسف كرر هجومه وانتقاده لمجلس الإدارة مؤخرا، وكنت أرى أن اعتزاله في الأهلي هو أفضل قرار، بعد مسيرته الرائعة مع الفريق.

لماذا ترفض دائما تدريب الأهلي؟

من قال هذا؟ لم يحدث، لا أرفض تدريب النادي الأهلي بالطبع.

هناك موقف وحيد فقط عقب فوز المهندس محمود طاهر بالانتخابات، عرض علي الأمر، ولكن كانت حالة خاصة؛ لأني كنت داعما لمحمود طاهر في الانتخابات، وشعرت أن الأمر سيكون بمثابة المكأفاة لدعمي لهذا المجلس، ولهذا وقفت مع نفسي، ورفضت تولي المهمة، لرغبتي في أن يكون معيار الاختيار بشكل أساسي راجعًا للجانب الفني.

أين أنت من العمل داخل الأهلي؟

أعتز بكوني أحد أبناء الأهلي، وإذا طلب مني العمل سأتواجد، حيث تربطني علاقة جيدة مع مجلس الإدارة.

لكن في الوقت الحالي، أضع كل تركيزي مع الإنتاج الحربي، في ظل حرص الإدارة على توفير كل كبيرة وصغيرة للفريق.

عملت قبل ذلك في قطاع الناشئين والشباب بالنادي .. ما رأيك في تصريحات مصطفى يونس حول ما سماه بالمجاملات؟

لا أتفق معه إطلاقا فهناك الكثير من الأشياء الخطأ في كلامه الكرة لم تكن أبدا كذلك، خصوصا عندما نتحدث عن الكرة في النادي الأهلي.

لماذا تكون مباريات مختار مختار أمام الأهلي دائمًا صعبة للغاية على الفريق الأحمر؟

ليست في مباريات الأهلي فقط، ولكن في المباريات الكبيرة عمومًا. بالطبع التركيز لدي يكون أكبر، بالإضافة إلى أن الاهتمام والزخم الإعلامي في هذه المباريات يكون كبيرا؛ وهذا يجعل اللاعبين مركزين بشكل أكبر.

هل تقبل العمل كمدرب لنادي الزمالك؟

أعتقد أن الأمور صعبة؛ لأنهم لن يقبلوا بذلك، ولا أنا أيضا أقبل تولي المهمة التدريبية لنادي الزمالك.

دربت العديد من الأندية المصرية.. أي التجارب تفضلها؟ ولماذا؟

المصري والاتحاد؛ نظرا لوجود الجمهور في التجربتين، والذي يقوم بالدور الأكبر بالطبع.

على مستوى النتائج حققت مع بتروجيت نتائج هائلة، وكانت تجربة ناجحة بشكل كبير أيضًا.