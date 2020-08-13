ماجد المصري: لم أتدخل في اختيار فريق عمل الوجه الآخر

يواصل الفنان ماجد المصري تصوير مسلسله الجديد " الوجه الآخر " المقرر أن يشارك به رمضان المقبل .
وقال ماجد المصري لـ صدى البلد بانه لن يتدخل في اختيار فريق العمل خاصة أن المخرج هو المسئول ولكن أثناء الجلسات التحضيرية كنت أعطي رأئي خاصة أن معظم المشاركين تجمعني بهم أعمال فنية سابقة .
من ناحية أخرى، يواصل ماجد المصري تصوير مسلسل "الوجه الآخر"، من إنتاج شركة سينرجي، وقصة ماجد المصرى، وسيناريو وحوار، فداء الشندويلى، وإخراج سميح النقاش.
والعمل يُعد ثانى بطولات ماجد المصرى فى الدراما التليفزيونية بعد مسلسل "بحر"، وهو من تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج أحمد صالح وإنتاج شركة سينرجى وبطولة محمد دياب، وثراء جبيل، ميرنا نور الدين، وكوكى، ونورهان، وفوزية محمد، ومحمد على رزق وعبد الرحمن أبو زهرة، ومحمود جمعة، وسناء شافع، وحنان سليمان، وسلوى عثمان، وأشرف زكى، ومنة عرفة.