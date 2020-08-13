ماجد المصري: لم أتدخل في اختيار فريق عمل الوجه الآخر

يواصل الفنان ماجد المصري تصوير مسلسله الجديد " الوجه الآخر " المقرر أن يشارك به رمضان المقبل .





وقال ماجد المصري لـ صدى البلد بانه لن يتدخل في اختيار فريق العمل خاصة أن المخرج هو المسئول ولكن أثناء الجلسات التحضيرية كنت أعطي رأئي خاصة أن معظم المشاركين تجمعني بهم أعمال فنية سابقة .









من ناحية أخرى، يواصل ماجد المصري تصوير مسلسل "الوجه الآخر"، من إنتاج شركة سينرجي، وقصة ماجد المصرى، وسيناريو وحوار، فداء الشندويلى، وإخراج سميح النقاش.



