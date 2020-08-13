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أخبار البلد

قومى المرأة يرحب باستضافة مصر مقر منظمة تنمية المرأة التابعة للتعاون الإسلامي

الخميس 13/أغسطس/2020 - 04:16 م
أمل مجدى
يرحب المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسى وجميع عضواته وأعضائه بإعلان الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي أمس إيداع الكاميرون وثيقة مصادقتها على النظام الأساسي لمنظمة تنمية المرأة التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي، وهو ما يعني استيفاء الحد الأدنى من تصديقات الدول اللازم لدخول النظام الأساسي حيز النفاذ وبدء المنظمة عملها ، والتي من المقرر أن تستضيف مصر مقرها الدائم.

وعبرت الدكتورة مايا مرسى عن سعادتها وفخرها باستضافة مصر لمقر منظمة تنمية المرأة التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي ، مؤكدة أن ذلك يعد انعكاسًا وتأكيدًا للاهتمام الكبير الذى توليه مصر للمرأة باعتبارها الفاعل الرئيسي في عملية التنمية؛ حيث أنها الهدف المنشود الوارد في الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030.. التى أقرها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، علاوة على أن مصر تعد أول بلد على مستوى العالم يطلق إستراتيجيته الوطنية للمرأة 2030 في إطار أهداف التنمية المستدامة ، مما يؤكد التزامها بتحقيق تمكين المرأة المصرية.

وأوضحت رئيسة المجلس أن منظمة تنمية المرأة سوف تكون هى المعنية بحقوق المرأة في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي ، مؤكدة أن وجودها هو مطلب ملح وأساسى ،حيث أنه فى ظل وجود كيان رسمى يتحدث باسم المرأة في دول العالم الإسلامي ، سوف يعكس مدى تقدمها وتطور أوضاعها وماوصلت إليه من مكانة فى المجتمع الإسلامي  ، كما أن وجودها يساهم في فتح مجالات التعاون والتنسيق وتبادل الخبرات حول قضايا المرأة بين الدول الإسلامية والمجتمع الدولي، سواء على مستوى الدول أو على مستوى المنظمات الدولية.

وقدمت الدكتورة مايا مرسى خالص الشكر والتقدير إلى وزارة الخارجية المصرية طوال السنوات الماضية لجهودها الحثيثة والدؤوبة التى ساهمت في دخول المنظمة حيز النفاذ وبدء عملها واستضافة مقرها الدائم فى مصر.

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