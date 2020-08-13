محمد فؤاد: جمباز الأهلي جاهز للمنافسة في كل البطولات

أبدى محمد فؤاد، مدير جهاز الجمباز بالنادي الأهلي سعادته بعودة نشاط الجمباز مجددًا، بعد التوقف السابق الذي دام عدة أشهر بسبب انتشار وباء كورونا المستجد «كوفيد -19».





وأكد فؤاد أن فترة توقف النشاط الرياضي كانت صعبة للغاية خاصة مع لعبة الجمباز، مشيرًا إلى أن فرق الجمباز لم تشهد فترة توقف طويلة من قبل حتى في الفترات الانتقالية بين المواسم مثلما شهدت مؤخرًا خلال جائحة كورونا.





وقال مدير جهاز الجمباز بالنادي: «منذ اليوم الأول لفترة التوقف ونحن في تواصل مستمر مع جميع الفرق عبر الانترنت لإلزامهم ببعض التدريبات البدنية والبرامج الغذائية المختلفة، للحفاظ على لياقتهم البدنية؛ تسهيلًا على جميع المدربين في سرعة العودة للمستوى المعهود بعد عودة النشاط الرياضي مجددًا».





وأشاد فؤاد بالإجراءات الاحترازية التي اتبعها النادي للحفاظ على سلامة اللاعبين والمدربين، مشددّا على أن جهاز الجمباز ملتزم تمامًا بكل الإجراءات الاحترازية المتمثلة في التباعد بين اللاعبين، وتقليل أعدادهم في الوحدة التدريبية الواحدة، بالإضافة لارتداء الكمامات الطبية، والدخول والخروج من الصالة بصورة فردية، والتعقيم المستمر قبل وبعد التدريب.





وتابع: «مجلس إدارة النادي كان ومازال على مستوى الحدث منذ انتشار جائحة كورونا من خلال تطبيق كل الإجراءات الاحترازية التي تضمن سلامة الجميع في النادي»، موضحًا أن إدارة النشاط الرياضي كانت على تواصل مستمر مع جهاز الجمباز للاطمئنان على اللاعبين وعلى التزامهم بالتدريبات المنزلية».





وأكد فؤاد أن الأهلي دائمًا وأبدًا يسعى إلى المركز الأول في مختلف اللعبات، وما يساعده في ذلك «روح الفانلة الحمراء» التي تجعله دائمًا يبحث عن الألقاب وأن يكون البطل.





كما توجه مدير جهاز الجمباز بالنادي برسالة إلى جماهير النادي قائلًا: «نعد الجماهير بتحقيق كل البطولات التي تشارك بها فرق الجمباز بالنادي حال تحديد مواعيدها من قبل الاتحاد المصري».



