نشرة الفن.. الموت يفجع فيدرا.. النجوم يفتحون النار على رمضان صبحي

نشر موقع "صدى البلد"، عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مدار الساعات القليلة الماضية، ونستعرض أبرزها في السطور التالية:

أعلنت الفنانة فيدرا عن وفاة والدتها من خلال حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى فيسبوك.

وكتبت فيدرا: "أمى فى ذمة الله".





شهدت الساعات القليلة الماضية حالة من الجدل الواسع بسبب رحيل اللاعب رمضان صبحى من النادى الأهلى، وانتقاله إلى نادى بيراميدز؛ وهو ما دفع عددًا من النجوم إلى التعليق على رحيله، وأبداوا آراءهم فى الأزمة التى أثارها رمضان داخل الأهلى.





نرصد فى التقرير التالى أبرز ردود فعل النجوم على انتقال رمضان صبحى إلى بيراميدز.





تحل اليوم، الخميس، ذكرى ميلاد الفنان محمد عبد المطلب الذى قدم عددا من الأعمال الفنية التى تظل محفورة فى وجدان وأذهان الجمهور.





تزوج الفنان محمد عبد المطلب من الراقصة عائشة عز الدين، وأنجب منها توأما هما "نور، وبهاء" عام 1940.





واستمر الزواج حتى سافر عبد المطلب لتقديم جولة فنية فى الخارج إلا أن الظروف المحيطة بها تسببت فى تأخره بالسفر لمدة 4 سنوات مما دفعه للزواج من المطربة نرجس شوقى.





.علنت المطربة نهال نبيل عن شفائها من فيروس كورونا بعد اعلانها عن اصابتها بها منذ أكثر من 48 يوما



كتبت نهال نبيل عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي " انستجرام "يوم ٢٠ قبل العيد الصغير تعبت و سخنت ..يوم ٣١/ ٥ دخلت المستشفى و خرجت ٧/٧ .. فترة طويلة صح ؟! طبعًا وحشتوني جدًا .. ٤٨ يوم في المستشفى بحارب ضد فيروس كرونا.. و بعدها خرجت و اخدت فترة نقاهتي و بقالي فيها شهر".



