AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

التعليم ترصد 20 حالة مرضية في ماراثون امتحانات الدبلومات الفنية 2020

الخميس 13/أغسطس/2020 - 03:33 م
امتحانات الدبلومات
امتحانات الدبلومات الفنية 2020
Advertisements
ياســـمين بدوي
أعلنت وزارة التربية والتعليم اليوم عن انتهاء ماراثون امتحانات الدبلومات الفنية 2020 ، شهد ماراثون امتحانات الدبلومات الفنية 2020، رصد العديد من حالات الغش وحيازة المحمول، رغم اجراءات التفتيش بالعصا الإلكترونية.


وقال الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني، إن امتحانات الدبلومات الفنية في يومها الأخير سارت بشكل جيد دون حدوث أية مشكلات؛ حيث قامت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات،  وتوفر أدوات التعقيم، وتواجد الملاحظين باللجان.

ووفقا للبيانات الرسمية الصادرة عن وزارة التربية والتعليم طوال فترة الامتحانات ، تؤكد الارقام المعلنة ان اجمالي عدد الحالات المرضية المرصودة في لجان امتحانات الدبلومات الفنية 2020 وصل لـ 20 حالة.  

ففي اول يوم من الامتحانات ، رصدت غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم بعض الحالات الصحية المختلفة لعدد 4 طلاب و3 مراقبين وتم نقلهم إلي المستشفى وذلك وفقًا لتقرير المسئول الصحي باللجنة.

وفي ثاني أيام الامتحانات ، رصدت غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم ، بعض الحالات الصحية المختلفة لعدد 5 طلاب وتم عزلهم ونقل بعضهم إلي المستشفى وذلك وفقًا لتقرير المسئول الصحي باللجنة 

وفي ثالث أيام الامتحانات ، رصدت غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم ، بعض الحالات الصحية المختلفة لعدد (3) حالات وتم نقل بعضهم إلي المستشفى وذلك وفقًا لتقرير المسئول الصحي باللجنة.

كما تم استدعاء سيارة إسعاف ونقل طالبة من مدرسة بورسعيد لإجراء عملية الزائدة الدودية

وفي رابع ايام امتحانات الدبلومات الفنية 2020 ،  رصدت غرفة العمليات حالة اشتباه إصابة مراقب بمحافظة البحيرة بفيروس كورونا وتم استبداله بمراقب آخر للجنة.

وفي سادس ايام امتحانات الدبلومات الفنية 2020 ،  رصدت غرفة العمليات عدد (1) حالة اشتباه إصابة بفيروس كورونا.

وقد أدى الامتحانات التحريرية في الدور الأول لهذا العام عدد 776161 طالبا وطالبة أمام عدد 2987 لجنة 


اقرأ ايضا |


وتم البدء في أعمال تقدير الدرجـــــات للدبلومات الفنية يوم  6/8/2020 داخل 90 مقر تقدير، ومن المقرر ان تنتهي أعمال تقدير الدرجات يوم الخميس 25/8/2020


ويبلغ عدد لجان النظام والمراقبة للتعليم الفنى بنوعياته (نظام السنوات الثلاث والسنوات الخمس) 25 لجنة، كما يبلغ عدد لجان الإدارة 23 لجنة، ويبلغ عدد مراكز توزيع الأسئلة وتجميع أوراق الإجابة 34 مركزا بجميع المحافظات، ويبلغ عدد الأعضاء العاملين بمراكز توزيع الأسئلة  4450 عضوا.



اقرأ ايضا |

كما يبلغ عدد المقدرين بلجان تقدير الدرجات والمنتدبين للجان السير 47679 مقــدرا، ويبلغ عدد المنتدبين للجان سير الامتحان  177326 عضــو.


ويبلغ عدد مقررات الامتحانات التحريرية 1644مقررا، وبذلك يزيد إجمالي عدد الطلاب والمعلمين والإداريين المشرفين على العملية الامتحانية عن مليون شخص لأول مرة في تاريخ وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.



وتم التأكيد على الالتزام خلال فترة الامتحانات ، بكافة الإجراءات الاحترازية من تعقيم كامل لجميع مقار أعمال  الامتحانات قبل وبعد كل امتحان، وقياس درجة الحرارة لكل الطلاب والمعلمين يوميًا، وتوزيع كمامة قطنية، وواق بلاستيكي للوجه، وواقي للحذاء، وكميات كافية من المطهرات لكل طالب، وكذلك توزيع نفس المهمات على المعلمين والإداريين بالإضافة إلي قفاز لكل يوم عمل.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

قبل انطلاقها السبت.. كل ما تريد معرفته عن امتحانات الدبلومات الفنية 2020

ضبط 4 حالات غش إلكتروني بلجان الدبلومات الفنية اليوم

التعليم تكشف عدد الحالات المرضية المرصودة في لجان امتحانات الدبلومات الفنية اليوم

في ثاني أيام امتحانات الدبلومات الفنية 2020 .. عمليات التعليم تتابع وصول أوراق الأسئلة إلى اللجان

التعليم: رصدنا 16 حالة مرضية في لجان الدبلومات الفنية أول أسبوع امتحانات

أجواء سابع يوم في امتحانات الدبلومات الفنية 2020 .. صور

ترشيحاتنا

مشروبات للتخسيس.. 17 وصفة خارقة فى حرق الدهون

وائل جمعة عن رحيل رمضان صبحي: "في ألف لاعب يتمنى يلعب للأهلي"

وفاة عصام العريان بأزمة قلبية بعد مشادة مع أحد قيادات الإرهابية داخل السجن

المصل واللقاح: اللقاح الروسي لم يخضع لجميع تجارب السلامة والأمان "فيديو"

حنان مطاوع تنشر صورة جديدة

بعد حالة التعاطف الكبيرة معه.. رسالة من اليوتيوبر خالد جاد لمحبيه.. فيديو

AdvertisementS

بعد 3 أيام من وفاة حفناوي.. اليوتيوبر خالد جاد يصاب بجلطة ونقله للمستشفى.. صور

وفاة عصام العريان بأزمة قلبية بعد مشادة مع أحد قيادات الإرهابية داخل السجن

مصادر تكشف تفاصيل وفاة عصام العريان: مشادة مع أحد قيادات الإرهابية داخل محبسه

وفاة مرشح حزب النور في انتخابات مجلس الشيوخ ببني سويف

إسكان النواب لـ صدى البلد: لا تعديل لـ قانون الإيجار القديم.. وصاحب الشقة المخالفة مسؤول عن التصالح في هذه الحالة

أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس 13-8-2020

توفي بـ كورونا.. كواليس الحالة الصحية لأسرة مرشح حزب النور واللحظات الأخيرة قبل وفاته

كلنا غلط وانتوا صح.. رد قاسي من زوجة أحمد فتحى على مجلس الأهلى

بسبب الإساءة للنبي.. هاشتاج "إلا رسول الله" يتصدر تويتر.. صور

زوجة أحمد فتحى تتراجع بعد هجوم جماهير الأهلى: كنت بهزر

رسالة تحذير لتركيا.. تدريبات عسكرية مشتركة بين فرنسا واليونان بالمتوسط

المصل واللقاح: اللقاح الروسي لم يخضع لجميع تجارب السلامة والأمان "فيديو"

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإطلالة صيفية.. حنان مطاوع بملابس كاجوال تبرز جمالها.. شاهد

بمايوه جذاب.. سارة الشامي تشعل السوشيال ميديا بـ الأحمر

بمكياج ناعم.. ناهد السباعي بإطلالة كاجوال تخطف الأنظار.. شاهد