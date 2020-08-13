التعليم ترصد 20 حالة مرضية في ماراثون امتحانات الدبلومات الفنية 2020

أعلنت وزارة التربية والتعليم اليوم عن انتهاء ماراثون امتحانات الدبلومات الفنية 2020 ، شهد ماراثون امتحانات الدبلومات الفنية 2020، رصد العديد من حالات الغش وحيازة المحمول، رغم اجراءات التفتيش بالعصا الإلكترونية.









وقال الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني، إن امتحانات الدبلومات الفنية في يومها الأخير سارت بشكل جيد دون حدوث أية مشكلات؛ حيث قامت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات، وتوفر أدوات التعقيم، وتواجد الملاحظين باللجان.





ووفقا للبيانات الرسمية الصادرة عن وزارة التربية والتعليم طوال فترة الامتحانات ، تؤكد الارقام المعلنة ان اجمالي عدد الحالات المرضية المرصودة في لجان امتحانات الدبلومات الفنية 2020 وصل لـ 20 حالة.





ففي اول يوم من الامتحانات ، رصدت غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم بعض الحالات الصحية المختلفة لعدد 4 طلاب و3 مراقبين وتم نقلهم إلي المستشفى وذلك وفقًا لتقرير المسئول الصحي باللجنة.





وفي ثاني أيام الامتحانات ، رصدت غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم ، بعض الحالات الصحية المختلفة لعدد 5 طلاب وتم عزلهم ونقل بعضهم إلي المستشفى وذلك وفقًا لتقرير المسئول الصحي باللجنة





وفي ثالث أيام الامتحانات ، رصدت غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم ، بعض الحالات الصحية المختلفة لعدد (3) حالات وتم نقل بعضهم إلي المستشفى وذلك وفقًا لتقرير المسئول الصحي باللجنة.





كما تم استدعاء سيارة إسعاف ونقل طالبة من مدرسة بورسعيد لإجراء عملية الزائدة الدودية





وفي رابع ايام امتحانات الدبلومات الفنية 2020 ، رصدت غرفة العمليات حالة اشتباه إصابة مراقب بمحافظة البحيرة بفيروس كورونا وتم استبداله بمراقب آخر للجنة.





وفي سادس ايام امتحانات الدبلومات الفنية 2020 ، رصدت غرفة العمليات عدد (1) حالة اشتباه إصابة بفيروس كورونا.





وقد أدى الامتحانات التحريرية في الدور الأول لهذا العام عدد 776161 طالبا وطالبة أمام عدد 2987 لجنة





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وتم البدء في أعمال تقدير الدرجـــــات للدبلومات الفنية يوم 6/8/2020 داخل 90 مقر تقدير، ومن المقرر ان تنتهي أعمال تقدير الدرجات يوم الخميس 25/8/2020





ويبلغ عدد لجان النظام والمراقبة للتعليم الفنى بنوعياته (نظام السنوات الثلاث والسنوات الخمس) 25 لجنة، كما يبلغ عدد لجان الإدارة 23 لجنة، ويبلغ عدد مراكز توزيع الأسئلة وتجميع أوراق الإجابة 34 مركزا بجميع المحافظات، ويبلغ عدد الأعضاء العاملين بمراكز توزيع الأسئلة 4450 عضوا.









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كما يبلغ عدد المقدرين بلجان تقدير الدرجات والمنتدبين للجان السير 47679 مقــدرا، ويبلغ عدد المنتدبين للجان سير الامتحان 177326 عضــو.





ويبلغ عدد مقررات الامتحانات التحريرية 1644مقررا، وبذلك يزيد إجمالي عدد الطلاب والمعلمين والإداريين المشرفين على العملية الامتحانية عن مليون شخص لأول مرة في تاريخ وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.









وتم التأكيد على الالتزام خلال فترة الامتحانات ، بكافة الإجراءات الاحترازية من تعقيم كامل لجميع مقار أعمال الامتحانات قبل وبعد كل امتحان، وقياس درجة الحرارة لكل الطلاب والمعلمين يوميًا، وتوزيع كمامة قطنية، وواق بلاستيكي للوجه، وواقي للحذاء، وكميات كافية من المطهرات لكل طالب، وكذلك توزيع نفس المهمات على المعلمين والإداريين بالإضافة إلي قفاز لكل يوم عمل.