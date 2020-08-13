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أخبار العالم

دون حجر صحي.. اتفاق يوناني إسرائيلي جديد.. تفاصيل

الخميس 13/أغسطس/2020 - 03:47 م
اتفاق يوناني إسرائيلي
اتفاق يوناني إسرائيلي
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سمر صالح
أكدت قناة "كان" العبرية، أن إسرائيل توصلت إلى اتفاق مع السلطات اليونانية يسمح بدخول الإسرائيليين وحملة الجواز الإسرائيلي إلى اليونان، دون الحاجة إلى دخول الحجر الصحي، مشيرةً إلى أن اليونان تدرس هذا المقترح بشكل إيجابي وفقًا لبروتوكولات وزارة الصحة. 
 
ونقلت القناة عن مسؤولين يونانيين أن قضية دخول الإسرائيليين لليونان لم تنتهِ بعد، موضحةً أن الاقتراح مبني على أن الدخول إلى اليونان سيكون مشروطًا بعدد محدود من الجزر اليونانية ولفترة محدودة فقط. 
 
وذكرت القناة أن وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس، سيصل اليوم الخميس إلى إسرائيل في زيارة يلتقي خلالها بنظيره الإسرائيلي جابي أشكنازي، وسيبحث الاثنان آخر التطورات الإقليمية والعلاقات الثنائية بما فيها سماح اليونان لسياح إسرائيليين بزيارة اليونان. 
 
وقالت وزارة الصحة الإسرائيلية في بيان، الخميس، إن كلًا من وزيرة المواصلات ميري ريجيف، ووزير الصحة يولي إدلشتاين، ووزير الخارجية غابي أشكنازي، ووزير السياحة آساف زمير، اتفقوا على الإعلان غدًا في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القدس عن قائمة الدول التي يمكن للمواطنين الإسرائيليين وحملة الجواز الإسرائيلي السفر إليها دون الحاجة للحجر الصحي. 
 
وكانت القناة قد ذكرت الأسبوع الماضي أن وزارة الصحة الإسرائيلية تُعد قائمة بالدول التي ستسمح برحلات جوية إليها دون إلزام المسافرين بالخضوع للحجر الصحي. 
 
وتضمنت القائمة الجديدة التي تعمل وزارة الصحة على إعدادها دول النمسا وجورجيا وألمانيا والدنمارك والأردن ولاتفيا وليتوانيا وفنلندا وعدد من الجزر اليونانية. 
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