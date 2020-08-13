قبل فصل الشتاء .. تعرف على كيفية الحفاظ على سيارتك

مع الاقتراب من فصل الشتاء، يبدأ البعض بالاهتمام بسيارته بصورة كبيرة للحفاظ عليها من الأعطال المفاجئة وتجنب الذهاب على مراكز خدمات الصيانة بسبب الأمطار والسيول وخلافه، لأن السيارة في فصل الشتاء تتعرض للتلف بصورة كبيرة.





لذلك يقدم موقع صدى البلد الإخباري أبرز هذه النصائح والتي جاءت كالتالي





1-الصيانة الدورية للسيارة من الحين للآخر والتأكد من سلامة الأجزاء الداخلية والخارجية.





2-غالبا ما يستخدم قائد السيارة التكييف لفترات طويلة خلال فصل الصيف لذلك يظهر التلف والتآكل خلال أشهر الشتاء بسبب قلة الاستخدام، لذلك احرص على تشغيله من الحين للآخر.





3- في ظل برودة الشتاء، تتأثر بطارية سيارتك كثيرًا بدرجات الحرارة المنخفضة، حيث يزداد سماكة السائل داخلها، وبالتالي ستستهلك السيارة طاقة أكبر لتدوير المحرك، لذلك قم بفحصها باستمرار.





4-التأكد من سلامة الردياتير، والخراطيم، ومضخة المياه، وتفقد التسريبات، والدخان، وأي نوع من الأضرار الظاهرة.





5- من الحين للآخر قم باختبار فرامل السيارة.



