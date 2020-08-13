AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

سيارات

قبل فصل الشتاء.. تعرف على كيفية الحفاظ على سيارتك

الخميس 13/أغسطس/2020 - 04:03 م
قبل فصل الشتاء ..
قبل فصل الشتاء .. تعرف على كيفية الحفاظ على سيارتك
Advertisements
منة الله عبد الحميد
مع الاقتراب من فصل الشتاء، يبدأ البعض بالاهتمام بسيارته بصورة كبيرة للحفاظ عليها من الأعطال المفاجئة  وتجنب الذهاب على مراكز خدمات الصيانة بسبب الأمطار والسيول وخلافه، لأن السيارة في فصل الشتاء تتعرض للتلف بصورة كبيرة. 

لذلك يقدم موقع صدى البلد الإخباري أبرز هذه النصائح والتي جاءت كالتالي

1-الصيانة الدورية للسيارة من الحين للآخر والتأكد من سلامة الأجزاء الداخلية والخارجية. 

2-غالبا ما يستخدم قائد السيارة التكييف لفترات طويلة خلال فصل الصيف لذلك يظهر التلف والتآكل خلال أشهر الشتاء بسبب قلة الاستخدام، لذلك احرص على تشغيله من الحين للآخر.

3- في ظل برودة الشتاء، تتأثر بطارية سيارتك كثيرًا بدرجات الحرارة المنخفضة، حيث يزداد سماكة السائل داخلها، وبالتالي ستستهلك السيارة طاقة أكبر لتدوير المحرك، لذلك قم بفحصها باستمرار.

4-التأكد من سلامة الردياتير، والخراطيم، ومضخة المياه، وتفقد التسريبات، والدخان، وأي نوع من الأضرار الظاهرة.

5- من الحين للآخر قم باختبار فرامل السيارة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

«لو زهقت من تغييرها كل شوية».. 4 نصائح للحفاظ على فرامل اليد لأطول فترة ممكنة

من تلف البطارية لصوت الطقطقة..أشهر 7 أعطال لـ السيارة تواجهك على الطريق

نصائح هامة للحفاظ على سيارتك أطول فترة ممكنة

لتفادي الأعطال المفاجئة.. نصائح مهمة لتخفيض مصاريف صيانة السيارة

5 نصائح للحفاظ على الزجاج الأمامي للسيارة

احترس من الطرق غير الممهدة.. كيفية فحص المساعدين بدون فني والحفاظ عليها

ترشيحاتنا

وصلة تنمر.. دقن محمد فراج تضعه في موقف محرج.. شاهد

وفاة مرشح حزب النور في انتخابات مجلس الشيوخ ببني سويف

الأهلي لـ «صدى البلد»: ملف رمضان صبحي انتهى ولن نتحدث فيه

أول رد من الجبلاية على اتهامات طارق العشري بشأن مسحات كورونا

رد ناري من أوباما على ميدو حول رحيله عن الزمالك

قرار سعودي جديد بشأن الحرمين بسبب كورونا

AdvertisementS

بعد 3 أيام من وفاة حفناوي.. اليوتيوبر خالد جاد يصاب بجلطة ونقله للمستشفى.. صور

وفاة عصام العريان بأزمة قلبية بعد مشادة مع أحد قيادات الإرهابية داخل السجن

مصادر تكشف تفاصيل وفاة عصام العريان: مشادة مع أحد قيادات الإرهابية داخل محبسه

وفاة مرشح حزب النور في انتخابات مجلس الشيوخ ببني سويف

إسكان النواب لـ صدى البلد: لا تعديل لـ قانون الإيجار القديم.. وصاحب الشقة المخالفة مسؤول عن التصالح في هذه الحالة

كلنا غلط وانتوا صح.. رد قاسي من زوجة أحمد فتحى على مجلس الأهلى

بسبب الإساءة للنبي.. هاشتاج "إلا رسول الله" يتصدر تويتر.. صور

توفي بـ كورونا.. كواليس الحالة الصحية لأسرة مرشح حزب النور واللحظات الأخيرة قبل وفاته

مجلة أمريكية: مصر قوة مرعبة في مياه المتوسط يخشاها أردوغان

زوجة أحمد فتحى تتراجع بعد هجوم جماهير الأهلى: كنت بهزر

المصل واللقاح: اللقاح الروسي لم يخضع لجميع تجارب السلامة والأمان "فيديو"

شوبير يكشف سر انفعال الخطيب بسبب رمضان صبحى

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هارفارد.. علاج قديم ومثير للجدل قد يعالج فيروس كورونا

بإطلالة صيفية.. حنان مطاوع بملابس كاجوال تبرز جمالها.. شاهد

بمايوه جذاب.. سارة الشامي تشعل السوشيال ميديا بـ الأحمر