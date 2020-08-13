اجتماع بين حزبي الليكود وكاحوال لافان لمناقشة أزمة الائتلاف الحكومي



يجتمع ممثلو الليكود و"كاحوال لافان" اليوم الخميس لمناقشة الأزمة في الائتلاف الحكومي.



وذكر موقع "والاه" العبري أنه في الأيام الأخيرة جرت اتصالات غير رسمية بين الطرفين على محورين أولها من رئيس الكنيست ياريف ليفين ، ووزير المياه زئيف إلكين ، نيابة عن الليكود، محادثات مع وزير العدل آفي نيسنكورن ووزير الثقافة هيلي تروبر نيابة عن حزب كاحوال لافان.



وأوضح أن القضايا الرئيسية الخلافية هي الميزانية واللوائح الحكومية وكيفية اختيار التعيينات الحكومية العليا التي لم يتم حلها بعد.



ونوه أنه من المتوقع أن يجتمع ممثلي الحزبين لمناقشتها في وقت لاحق من اليوم.





وقال عضو الكنيست جدعون ساعر من الليكود إنه يمكن حل أزمة الميزانية في إسرائيل دون الانجرار إلى الانتخابات.



وأضاف ساعر للقناة 7 العبرية، "نحن بحاجة إلى إيجاد حل للأزمة وليس من المنطقي أن تذهب دولة إسرائيل إلى صناديق الاقتراع خلال أكبر أزمة اجتماعية واقتصادية في تاريخها".



وأشار إلى أن الإسرائيلين سيتضررون من الذهاب إلى انتخابات أخرى.



وتابع: "أنا لست من أكبر المتحمسين لهذه الحكومة ولست عضوًا فيها، لكنني آمل أن يكون هناك حل، لأنه من غير المسؤول الذهاب إلى انتخابات أخرى".

