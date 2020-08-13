موجز السوشيال ميديا| هاشتاج الأهلي فوق الجميع يتصدر التريند..حمو بيكا يشعل السوشيال ميديا.. سخرية المصريين من ارتفاع أسعار الذهب

نشر موقع "صدى البلد" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها في السطور التالية :





تصدر هاشتاج #الاهلى فوق الجميع تريند موقع التواصل الاجتماعي للتدوينات القصيرة "تويتر"، وذلك بعد رحيل رمضان صبحي عن الأهلي، عقب رفضه تمديد إعارته أو الانتقال للقلعة الحمراء على سبيل البيع النهائي، معلنًا انتقاله إلى نادي بيراميدز في الموسم المقبل.



