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أخبار البلد

موجز السوشيال ميديا| هاشتاج الأهلي فوق الجميع يتصدر التريند..حمو بيكا يشعل السوشيال ميديا.. سخرية المصريين من ارتفاع أسعار الذهب

الخميس 13/أغسطس/2020 - 04:02 م
صدى البلد
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ميرنا محمود
نشر موقع "صدى البلد" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها في السطور التالية :

تصدر هاشتاج #الاهلى فوق الجميع تريند موقع التواصل الاجتماعي للتدوينات القصيرة "تويتر"، وذلك بعد رحيل رمضان صبحي عن الأهلي، عقب رفضه تمديد إعارته أو الانتقال للقلعة الحمراء على سبيل البيع النهائي، معلنًا انتقاله إلى نادي بيراميدز في الموسم المقبل.

أعلنت الفنانة رانيا محمود ياسين اكتشافها وجود شخص ينتحل شخصيتها من خلال حساب مزيف على "تويتر".

نشر مطرب المهرجانات حمو بيكا، فيديو كوميديًا أثناء قيامه بغناء أحد مهرجاناته الجديدة بتكراره كلمة خطا أكثر من مرة. ، وذلك عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى تيك توك.

نشرت الفنانة هنا الزاهد  فيديو جديدًا برفقة اخوات  من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "تيك توك".

سخر المصريون من ارتفاع أسعار الذهب غير المسبوق بالكوميكس والتعليقات المضحكة وظهرت خفة ظلهم المعتادة، التي تخرج من قلب المعاناة دائمًا.
نشر المطرب عمر كمال، فيديو كوميدي يجمعه بمطرب المهرجانات حمو بيكا، وذلك عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام.
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