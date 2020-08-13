إسرائيل: سندعم اليونان بشكل كامل ضد أنشطة تركيا في البحر المتوسط

أعلنت إسرائيل اليوم الخميس، أنها تنظر بخطورة لأي عمل عدواني قد يحدث في البحر المتوسط، في ظل استمرار التوتر بين اليونان وتركيا.



وأكدت وزارة الخارجية الإسرائيلية، أمس الأربعاء، على دعمها الكامل لليونان، في مواجهة أنشطة تركيا في البحر الأبيض المتوسط.



ووفقًا لبيان الوزارة، فإن إسرائيل تراقب التوترات الحاصلة عن كثب، مؤكدةً أنها تتضامن وتدعم اليونان في الحفاظ على مصالحها في شرق المتوسط.



ويشهد البحر المتوسط تحركات تركية للبحث عن مصادر الطاقة والموارد الطبيعية، في حين أن اليونان اعتبرت ما يجري تقويضًا لسيادتها.

