AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

إسرائيل: سندعم اليونان بشكل كامل ضد أنشطة تركيا في البحر المتوسط

الخميس 13/أغسطس/2020 - 03:56 م
إسرائيل: ننظر بخطورة
إسرائيل: ننظر بخطورة لأي عمل عدواني قد يحدث في المتوسط
Advertisements
سمر صالح
أعلنت إسرائيل اليوم الخميس، أنها تنظر بخطورة لأي عمل عدواني قد يحدث في البحر المتوسط، في ظل استمرار التوتر بين اليونان وتركيا. 

وأكدت وزارة الخارجية الإسرائيلية، أمس الأربعاء، على دعمها الكامل لليونان، في مواجهة أنشطة تركيا في البحر الأبيض المتوسط.
 
ووفقًا لبيان الوزارة، فإن إسرائيل تراقب التوترات الحاصلة عن كثب، مؤكدةً أنها تتضامن وتدعم اليونان في الحفاظ على مصالحها في شرق المتوسط.
 
ويشهد البحر المتوسط تحركات تركية للبحث عن مصادر الطاقة والموارد الطبيعية، في حين أن اليونان اعتبرت ما يجري تقويضًا لسيادتها.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

اليونان: نواجه مع قبرص عدوان تركيا المتصاعد والمهدد لأمن واستقرار الشرق الأوسط

صبر أوروبا نفد.. تحذيرات ومباحثات لفرض عقوبات ضد تركيا بسبب انتهاكاتها في المتوسط

أنقرة تتراجع.. إسبانيا: انخفاض التوتر بين أوروبا وتركيا بعد توقف الاستفزازات في المتوسط

حرب جديدة تلوح في الأفق.. أردوغان يستفز اليونان بسفينة المتوسط.. أثينا تهدد بحشد قواتها وحالة الطوارئ.. ورسالتها لأنقرة: لن ترهبنا بلطجتكم

إسرائيل تعلن دعمها لـ اليونان في مواجهة تركيا

ترشيحاتنا

بسبب رمضان صبحي.. نجم الزمالك: بداية أسعار اللاعبين الخيالية من الأهلي.. وبيراميدز ولعها

الصين تعلن العثور على فيروس كورونا في شحنة أجنحة دجاج قادمة من البرازيل

أحمد حسن: رمضان صبحي اختار المال ورفض مسيرة محمد صلاح

الموت يفجع الفنانة فيدرا

محلل سياسي: هذا ما ستفعله فرنسا ضد أردوغان لتعديه على المتوسط

غرامة تصل إلى 2 مليون.. حماية المستهلك ترحل مصروفات الباص للعام المقبل..فيديو

AdvertisementS

بعد 3 أيام من وفاة حفناوي.. اليوتيوبر خالد جاد يصاب بجلطة ونقله للمستشفى.. صور

وفاة عصام العريان بأزمة قلبية بعد مشادة مع أحد قيادات الإرهابية داخل السجن

مصادر تكشف تفاصيل وفاة عصام العريان: مشادة مع أحد قيادات الإرهابية داخل محبسه

وفاة مرشح حزب النور في انتخابات مجلس الشيوخ ببني سويف

إسكان النواب لـ صدى البلد: لا تعديل لـ قانون الإيجار القديم.. وصاحب الشقة المخالفة مسؤول عن التصالح في هذه الحالة

كلنا غلط وانتوا صح.. رد قاسي من زوجة أحمد فتحى على مجلس الأهلى

بسبب الإساءة للنبي.. هاشتاج "إلا رسول الله" يتصدر تويتر.. صور

توفي بـ كورونا.. كواليس الحالة الصحية لأسرة مرشح حزب النور واللحظات الأخيرة قبل وفاته

مجلة أمريكية: مصر قوة مرعبة في مياه المتوسط يخشاها أردوغان

زوجة أحمد فتحى تتراجع بعد هجوم جماهير الأهلى: كنت بهزر

المصل واللقاح: اللقاح الروسي لم يخضع لجميع تجارب السلامة والأمان "فيديو"

شوبير يكشف سر انفعال الخطيب بسبب رمضان صبحى

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هارفارد.. علاج قديم ومثير للجدل قد يعالج فيروس كورونا

بإطلالة صيفية.. حنان مطاوع بملابس كاجوال تبرز جمالها.. شاهد

بمايوه جذاب.. سارة الشامي تشعل السوشيال ميديا بـ الأحمر