مسئول كبير: أمريكا تتعرض لأكبر أزمة صحية من 100 سنة

قال مدير المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها ، الدكتور روبرت ريدفيلد ، إن مبادرات الصحة العامة غير المتعلقة بفيروس كورونا قد انحرفت عن مسارها خلال الوباء، وفق ماذكرت صحف أمريكية.





ذكر ريدفيلد إن "الضرر الجانبي" لوباء كورونا المستجد، كوفيد19 ، واضح في أن مسؤولي الصحة العامة أجبروا على تحويل تركيزهم بعيدًا عن قضايا مثل منع وفيات الأمهات ، ومعالجة الإيدز ، وعلاج الناس من التهاب الكبد C ، ومنع استخدام التبغ لدى الأطفال.





أضاف ريدفيلد: "هناك الآلاف والآلاف من الأشخاص الذين يعملون على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع في مواجهة هذا الوباء . الحقيقة هي ، إن كل تركيزنا ينصب على هذا الوباء الآن.".





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ومع ذلك ، فقد كشف الوباء عن الطرق التي قصرت بها قدرات الصحة العامة في البلاد.





وأضاف: "كشف لنا الوباء أننا لم نستثمر حقًا ، في صحة هذه الأمة ، وفي القدرات الأساسية للصحة العامة. حان الوقت الآن للاستثمار في الصحة العامة - البيانات ، وتحليلات البيانات ، وتحليل البيانات التنبؤية ، ومرونة المختبرات، والقوى العاملة في مجال الصحة العامة.".





لفت ريدفيلد "إننا مدينون لأبنائنا وأحفادنا بالتأكد من أن يكون بلدهم مستعدا لمواجهة أزمة صحية عامة في المستقبل".



