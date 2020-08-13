مسئول كبير: أمريكا تتعرض لأكبر أزمة صحية من 100 سنة

قال مدير المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها ، الدكتور روبرت ريدفيلد ، إن مبادرات الصحة العامة غير المتعلقة بفيروس كورونا قد انحرفت عن مسارها خلال الوباء، وفق ماذكرت صحف أمريكية.
ذكر ريدفيلد إن "الضرر الجانبي" لوباء كورونا المستجد،كوفيد19، واضح في أن مسؤولي الصحة العامة أجبروا على تحويل تركيزهم بعيدًا عن قضايا مثل منع وفيات الأمهات ، ومعالجة الإيدز ، وعلاج الناس من التهاب الكبد C ، ومنع استخدام التبغ لدى الأطفال.
أضاف ريدفيلد: "هناك الآلاف والآلاف من الأشخاص الذين يعملون على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع في مواجهة هذا الوباء. الحقيقة هي ، إن كل تركيزنا ينصب على هذا الوباء الآن.".
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ومع ذلك ، فقد كشف الوباء عن الطرق التي قصرت بها قدرات الصحة العامة في البلاد.
وأضاف: "كشف لنا الوباء أننا لم نستثمر حقًا ، في صحة هذه الأمة ، وفي القدرات الأساسية للصحة العامة. حان الوقت الآن للاستثمار في الصحة العامة - البيانات ، وتحليلات البيانات ، وتحليل البيانات التنبؤية ، ومرونة المختبرات، والقوى العاملة في مجال الصحة العامة.".
لفت ريدفيلد "إننا مدينون لأبنائنا وأحفادنا بالتأكد من أن يكون بلدهم مستعدا لمواجهة أزمة صحية عامة في المستقبل".
وختم ريدفيلد: "هذه أكبر أزمة صحية عامة تضرب أمريكا منذ قرن.. وعندما جاءت كنا غير مستعدين".