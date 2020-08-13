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رئيس الوزراء اليوناني يحذر من حادث عسكري شرق المتوسط

الخميس 13/أغسطس/2020 - 04:16 م
رئيس الوزراء اليوناني
رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس
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البهى عمرو
عرضت قناة روسيا اليوم كلمة لـ رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس. 

حذر رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس من وقوع حادث عسكري شرق المتوسط، مؤكدا أن أي استفزاز لن يمر دون رد.

وشدد على التزام بلاده بالشرعية الدولية والدبلوماسية لحل الخلافات شرق المتوسط.

أعلنت إسرائيل اليوم الخميس، أنها تنظر بخطورة لأي عمل عدواني قد يحدث في البحر المتوسط، في ظل استمرار التوتر بين اليونان وتركيا. 

وأكدت وزارة الخارجية الإسرائيلية، أمس الأربعاء، على دعمها الكامل لليونان، في مواجهة أنشطة تركيا في البحر الأبيض المتوسط.
 
ووفقًا لبيان الوزارة، فإن إسرائيل تراقب التوترات الحاصلة عن كثب، مؤكدةً أنها تتضامن وتدعم اليونان في الحفاظ على مصالحها في شرق المتوسط.
 
ويشهد البحر المتوسط تحركات تركية للبحث عن مصادر الطاقة والموارد الطبيعية، في حين أن اليونان اعتبرت ما يجري تقويضًا لسيادتها.

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