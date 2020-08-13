نشرة المرأة والصحة.. أسباب إصابة اليوتيوبر خالد جاد بـ جلطة.. علاج قديم ومثير للجدل قد يعالج كورونا

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار الهامة الخاصة بالمرأة والصحة، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها من خلال التقرير التالي:

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار الهامة الخاصة بالمرأة والصحة، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها من خلال التقرير التالي:

الصحة

كما وجد علماء هارفارد، أن الفئران التى أصيبت بالعدوى البكتيرية، وتم علاجها بالوخز بالإبر الكهربائية، لديها مستويات أقل من 3 أنواع رئيسية من السيتوكينات (بروتينات مناعية تسبب الالتهاب).

كما وجد علماء هارفارد، أن الفئران التى أصيبت بالعدوى البكتيرية، وتم علاجها بالوخز بالإبر الكهربائية، لديها مستويات أقل من 3 أنواع رئيسية من السيتوكينات (بروتينات مناعية تسبب الالتهاب).

وافقت روسيا على لقاحها التجريبي لـ فيروس كورونا على نطاق واسع ، حتى قبل أن يتم اختباره في المراحل الأخيرة من التجارب السريرية ، مما أثار مخاوف كثيرة بشأن السلامة.



