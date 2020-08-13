نشرة المرأة والصحة.. أسباب إصابة اليوتيوبر خالد جاد بـ جلطة.. علاج قديم ومثير للجدل قد يعالج كورونا

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار الهامة الخاصة بالمرأة والصحة، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها من خلال التقرير التالي:
الصحة
نشرت صحيفة "الديلي ميل " دراسة جديدة قد توصلت إلى أن نسخة حديثة من علاج الوخز بالإبر قد يساعد في القضاء على نوع الالتهاب الخارج عن السيطرة، الذي يقتل العديد من مرضى فيروس كورونا.
كما وجد علماء هارفارد، أن الفئران التى أصيبت بالعدوى البكتيرية، وتم علاجها بالوخز بالإبر الكهربائية، لديها مستويات أقل من 3 أنواع رئيسية من السيتوكينات (بروتينات مناعية تسبب الالتهاب).
وافقت روسيا على لقاحها التجريبي لـ فيروس كورونا على نطاق واسع ، حتى قبل أن يتم اختباره في المراحل الأخيرة من التجارب السريرية ، مما أثار مخاوف كثيرة بشأن السلامة.
يقول الخبراء إن الموافقة "تخرق كل مبدأ إرشادي" لضمان لقاح آمن وفعال، وقال بوتين، المشرف على الدراسة إن لقاح فيروس كورونا الذي طوره معهد أبحاث الجمالية ومقره موسكو ، تمت الموافقة عليه للاستخدام على نطاق واسع ، على الرغم من عدم اختباره في المرحلة الثالثة من التجارب السريرية الحيوية.
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تعرض اليوتيوبر الشاب خالد جاد لـ جلطة بذراعه الأيمن أثناء تواجده في ألمانيا ونقل على إثرها إلى المستشفى لمتابعة الحالة الصحية له.
وتداول رواد التواصل الاجتماعي صورة لليوتيوبرز خالد جاد، ودعوا المصريين المتابعين له في ألمانيا لزيارته ودعمه نفسيا في المستشفى لرفع حالته النفسية والمعنوية .
أظهر العلماء أن هيدروكسي كلوروكين غير فعّال في علاج COVID-19. إن وصف العلاج الذي أثبتت الأبحاث أنه لا يجدي نفعًا يتعارض مع أخلاقيات الطب الحديث.
وفقا لما نشره موقع mediacl news today, يحتوي هيدروكسي كلوروكين أيضًا على إمكانية التسبب في آثار جانبية كبيرة، وأكثرها إثارة للقلق هو عدم انتظام ضربات القلب القاتلة