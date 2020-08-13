من رقم ١٩ لـ ٣٢.. حينما تجرع الأهلي من كأس الاسماعيلي

في العصر الحديث بات مبدأ تحقيق المنفعة هو الركيزة الاساسية في كافة التعاملات سواء كانت تعاملات سياسية واقتصادية او حتى رياضية.





على صعيد الرياضة اتخذ الامر الشكل الاحترافي وان اي طرف او اي ناد يجد له منفعة في طريق ما فانه سيسلك هذا الطريق دون النظر الي انتماء او لون او شعار معين.





وكان للنادي الاهلي الريادة في هذا المجال حينما نجح في خطف المع النجوم في مسابقة الدوري الممتاز في السنوات الخمس عشرة الأخيرة، وكان ابرزهم من نادي الإسماعيلي.





في الالفية الجديدة خطف الاهلي من الاسماعيلي ما يزيد على ١٥ لاعبا ابرزهم محمد بركات و احمد فتحي وسيد معوض وعبدالله السعيد وخالد بيبو وعماد النحاس واسلام الشاطر واحمد حسن وعمرو السولية.





ولكن على مدار العام ونصف الماضيين تجرع النادي الاهلي من نفس كأس الاحترافية الذي اذاقه لنادي الاسماعيلي خلال السنوات الماضية ولكن عن طريق نادي بيراميدز.









** عبدالله السعيد





انطلق تلك الشعلة من عند عبدالله السعيد، الذي رحل عن النادي الاهلي بقرار من مجلس الإدارة بعرضه للبيع، ليخرج الي الدوري الفنلندي ومنه للدوري السعودي، ثم العودة الي الدوري المصري من خلال بوابة بيراميدز.





وعاد عبدالله السعيد الي الدوري الممتاز على مواجهة النادي الاهلي، ونجح في تلك المباراة ان يذيق الاهلي مراره الاستغناء عنه، فقاد فريق بيراميدز للفوز بهدفين في تلك المباراة.





** احمد فتحي





بات احمد فتحي هو ثاني صفقات بيراميدز قادمة من النادي الاهلي، وذلك بعدما اعلن اللاعب انتهاء رحلته مع الفريق الاحمر.

احمد فتحي الذي لبى النادي الاهلي ما يقارب من ٩٥%من طلباته، فضل الانتقال الي نادي بيراميدز لانه سيحصل على مبالغ مادية وامتيازات اكثر مما سيجدها داخل القلعة الحمراء بالوقت الحالي، مطبقا مبدأ الاحترافية والبحث عن المنفعة









** رمضان صبحي





اصبح رمضان صبحي هو اخر صفقات بيراميدز من النادي الاهلي،والتي تعد اقوى صفقة ابرمها الفريق القادم حديثا على الدوري الممتاز.

قوة صفقة انتقال رمضان صبحي الي بيراميدز تتمثل في انه مازال لاعب صغير السن، بالاضافة الي توقيت الصفقة، في لحظة ينتظر فيها جميع عشاق النادي الاهلي اعلان تمديد اعارته او شراءه بشكل نهائي من النادي الانجليزي، ولكن فوجئ الجميع بان رمضان صبحي ينتقل الي بيراميدز وفق بيان النادي الاهلي.









** شريف اكرامي





نجل الحارس المخضرم اكرامي الكبير، والذي خاض كثير من عمره ومسيرته داخل القلعة الحمراء بات قاب قوسين او ادنى من ارتظاؤ قميص نادي بيراميدز.









ويأتي ذلك بعدما اعلن شريف اكرامي منذ فترة ليست بالقصيرة عن انتهاء علاقته بالنادي الاهلي بنهاية الموسم الجاري، وانه سيتجه الي نادي يكون قادر فيه على العودة للمستطيل الأخضر من جديد.









واشارت جميع التقارير خلال الفترة الماضية ان شريف اكرامي سيكون هو الصفقة الحديدة من الاهلي الي بيراميدز.







