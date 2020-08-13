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شجار بين ضابط في شرطة النجدة ومجموعة متظاهرين بالعراق كادت تنتهي بمجزرة

الخميس 13/أغسطس/2020 - 05:10 م
شجار
شجار
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محمود محسن
أذاعت فضائية روسيا اليوم لقطات يظهر من خلالها شجار بين ضابط في شرطة النجدة ومجموعة متظاهرين  بالعراق كادت تنتهي بمجزرة.

وظهر في الفيديو أحد المتظاهرين وهو مصاب برأسه، بينما هدد زملاؤه بمحاسبة الضابط، وتبادلا الشتائم وهدد الضابط برمي المتظاهرين وسحب مسدسه ومن ثم بندقية كلاشينكوف، بينما استمروا بتهديده وشتمه، وفقا لما أظهره الفيديو.

وقالت الوزارة في بيان صحفي "بناء على ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي من مقطع فديو مصور يظهر حصول اعتداء من بعض المحسوبين جزافا على إخواننا المتظاهرين على ضابط من شرطة النجدة أثناء تأديته لواجبه، فإننا نرفض بشكل قاطع الاعتداءات التي ترتكب ضد القوات الامنية".
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