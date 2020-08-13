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فن

كريم رضا ينضم لأسرة مسرحية "أنا وبنات خالتي"

الخميس 13/أغسطس/2020 - 05:06 م
كريم رضا
كريم رضا
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سعيد فراج
انضم الممثل الشاب كريم رضا، لأسرة مسرحية "أنا وبنات خالتي"، والمقرر انطلاقها رسميًا أول شهر سبتمبر المقبل على المسرح العائم بالمنيل. 

وقال كريم رضا، في بيان صحفي: "المسرحية تدور في إطار كوميدي اجتماعي عن الخلافات الأسرية التي وقعت بين الأفراد خلال أزمة كورونا الأخيرة من جراء تواجد الرجل في المنزل في جو كوميدي ساخر.

المسرحية يشارك في بطولتها عدد من ممثلي المسرح الكوميدي بالإضافة إلى الممثل رضا إدريس، وهي من إخراج علي رزق. 

يأتي ذلك بعدما عادت الروح إلى المسرح مجددًا بعد فترة الحظر التي شهدتها البلاد، تزامنًا مع جائحة فيروس كورونا المستجد - كوفيد 19، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية. 
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