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حوادث

حملات مكبرة لإزالة التعديات على أملاك الدولة بالمحافظات.. فيديو

الخميس 13/أغسطس/2020 - 05:13 م
ازالة التعديات على
ازالة التعديات على املاك الدولة
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مصطفى الرماح
واصلت أجهزة وزارة الداخلية بمعاونة الأجهزة الإدارية بمختلف المحافظات جهودها من خلال حملات مكبرة لتفعيل ضوابط تنفيذ قرارات الإزالة على كافة التعديات الواقعة على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة ومنافع الرى والصرف ومجرى نهر النيل، والتصدى لمحاولات البعض لاستغلال فترات حظر تحرك المواطنين لارتكاب تلك المخالفات .

وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق نتائج إيجابية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بعدم التهاون والتصدى بحسم لحالات الاستيلاء والتعدى والبناء على أراضى أملاك الدولة والعمل على سرعة استردادها تعزيزًا لمبدأ سيادة القانون.

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