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رياضة

التاريخ ينحاز للروخي بلانكوس .. أبرز حقائق مباراة أتليتكو مدريد ولايبزيج بدوري الأبطال

الخميس 13/أغسطس/2020 - 05:29 م
فريق أتليتكو مدريد
فريق أتليتكو مدريد
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مجدي سلامه
تنطلق في التاسعة من مساء اليوم، الخميس، مواجهة فريقى أتلتيكو مدريد الإسبانى ونظيره لايبزيج الألماني، والتي يستضيفها ملعب "خوسيه الفالادي" في العاصمة البرتغالية لشبونة، ضمن منافسات الدور ربع النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا التي عادت منافساتها مؤخرا بعد توقف دام عدة أشهر بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".


ويستعرض صدى البلد حقائق ماقبل المباراة بين الفريقين:.

1- لقاء اليوم هو أول لقاء يجمع بين الفريقين ، وأول لقاء للايزبيج الألماني أمام فريق أسباني في المنافسات الاوروبية.

2- وصل أتليتكو مدريد لدور ربع نهائي الأبطال 5 مرات في أخر 7 مواسم له.

3- لم يفشل أتليتكو مدريد في تاريخه من تخطي أي فريق ألماني في الأدوار الإقصائية من دوري الأبطال ، حيث فاز على ليفركوزن عام 2015 ، وفاز على بايرن ميونخ عام 2016.

4- لم تنتهي أي من مبارايات لايزبيج ال 14 في دوري الأبطال بالتعادل السلبي حيث حافظ الفريق على نظافة شباكه في 3 مباريات من أخر خمس مبارايات لعبهما .

5- سجل فريق لايزبيج 4 أهداف من أصل 8 له من علامة الجزاء في دوري الأبطال.

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