مرصد الأزهر: نشر المحتويات المسيئة للأديان والأنبياء يهدد التعايش

أكد مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، أنه لا تزال نار الفتنة الطائفيّة تؤجّج بين الفينة والأخرى في الهند، فمؤخرًا أسفرت المواجهات بين عدد من المسلمين والشرطة الهندية عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة العشرات واعتقال 110 أشخاص، على خلفية نشر محتوى مسيء للنبي محمد صلى الله عليه وسلم.





ووقعت هذه المواجهات بعد تجمع مجموعة من المسلمين أمام منزل أحد السياسيين في مدينة "بنغلور" الهنديّة عقب نشر أحد أقاربه محتوى عدائي ضد الإسلام ورسوله صلى الله عليه وسلم؛ وذلك لمطالبة المسؤولين المعنيين باتّخاذ إجراء فوري ضد من قام بهذا الأمر.





وفي محاولة لتهدئة الوضع، بعث وزير داخلية ولاية "كرناتك" الهنديّة رسالة طمأنينة للمسلمين مؤكدًا إلقاء القبض على ناشر المحتوى العدائي المُتسبّب في هذه الأحداث، لافتًا في الوقت ذاته إلى حرص الحكومة على تحقيق العدالة بغضّ النظر عن الخلفية الدينيّة لأي من المتورطين في مثل هذه الأعمال.





وأدان مرصد الأزهر لمكافحة التطرف نشر مثل هذا المحتوى العدائي الذي من شأنه يؤجّج الفتن الطائفية بين أبناء الوطن الواحد ويؤثر سلبًا على التعايش المجتمعيّ، مؤكدًا أن السبيل لاستقرار الأوطان يبدأ من تحقيق العدالة بين كافة المواطنين دون تمييز وتطبيق مبدأ "المواطنة".