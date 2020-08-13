العبور إلى الموت..التفاصيل الكاملة لكارثة معدية حازم بالبحيرة|شاهد

"المعدية موجودة من سنين دون حدوث حوادث أو شكاوى منها ولكن استيقظنا على الحدث الأليم حيث فوجئ الجميع بغرق المعدية منذ ساعة".
كلمات أدلى بها أحمد أغا، شاهد عيان في واقعة حادث غرق معدية البحيرة وبالتحديد في قرية دمشلي التابعة لمركز كوم حمادة.
كعادتها للعبور بين شرق وغرب شطى النهر ، بدأت معدية حازم كما يطلق عليها رحلتها القصيرة التي لا تتجاوز عشرات الامتار في الساعات الأولي من صباح اليوم الخميس، لنقل السيارات والمواطنين بترعة الرياح البحيري.
وأكد أغا أن المعدية كانت تحمل ١٠ أشخاص وسيارتين، وتمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشال شخصين وهم سائقي المعدية، وجار البحث عنباقي الأشخاص".
أشار إلي أن المعدية تحمل طباخ كان في فرح بجوار القرية وبعد انتهاء الفرح وضع أدوات الطباخه علي المعدية لينتقل إلي القرية، مشيرًا إلي المواطنين أهالي القرية تقوم الآن بمساعدة قوات الإنقاذ النهري في إنتشار الضحايا بسبب عدم وجود قوات كافة".
وكانت المعدية بها زيادة في الحمل بالسيارات، فقد كانت تحمل سيارة نقل كبيرة وأخرى صغيرة ومع سرعة الرياح الكبيرة في الترعة اختل توازن المعدية فحدثت الكارثة في منتصف الترعة..بحسب ما أكد شاهد عيان آخر.
و يذكر أن المعدية بإسم "معدية حازم" لصاحبها محمد حازم زين العابدين أبو علي، وصدر لها ترخيص بتاريخ ٢٥-٧-٢٠٢٠ جهة الإصدار مديرية الطرق والنقل بدمنهور ، وترخيصها ساري لمدة سنتين ويتوافر بها كافة الاشتراطات والصلاحيات اللازمة.
كانت البداية حينما تلقى اللواء محمد والي مدير أمن البحيرة، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بغرق معدية بقرية دمشلي التابعة لمركز كوم حمادة، وعلي الفور انتقلت قوات الحماية المدنية برئاسة المقدم صلاح الكفراوي، رئيس إدارة الحماية المدنية والإنقاذ النهرى لمكان الحادث.
وتسببت سرعة الرياح وحركة المياه إلى انتقال الضحايا من مكان الحادث إلى أماكن أخرى يصعب البحث عنهم.
وتمكن رجال الانقاذ النهري بالبحيرة، منذ قليل، من انتشال الجثة الثالثة مفقود بغرق معدية بترعة الرياح بكوم حمادة بمحافظة البحيرة، في قرية أبو الخاوي.
وعثر على الجثة تبعد عن مكان الحادث 5 كيلو متر، جاري البحث عن المفقودين والضحايا من المواطنين.
وتم انتشال 3 جثث و شخصين من المصابين، وجاري البحث عن المفقودين.
وأفادت المعلومات المبدئية أن المعدية كان على متنها 7 أشخاص و سيارتين أحدهما محملة بالسماد، والسيارة الأخرى بها أدوات للطبخ
كما تمكنت قوات الإنقاذ النهري، من انتشال أول سيارة .
وقرّر اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، صرف إعانة عاجلة "عشرة آلاف جنيه" لأسرة كل ضحية من ضحايا المعدية الغارقه على الرياح البحيري .
جاء ذلك خلال إشراف اللواء هشام آمنة على أعمال البحث عن المفقودين ورفع آثار الحادث والذى أسفر عن وفاة ٤ أشخاص وإصابة ثلاثة آخرين، وقد تم انتشال جثمان أحد الضحايا وهو محمد عبد اللاه عبد القادر السري ٢٧ عاما طباخ وجارى البحث عن ثلاثة مفقودين وهم محمد عبد الله عبد القادر ٢٧ عاما وأحمد عبد الفتاح شندي ومحمود حمدي شندي .
وقدم محافظ البحيرة بواجب العزاء لأسر الضحايا سائلًا المولى عز وجل أن يتغمدهم برحمته، مؤكدًا على تكثيف الجهود لانتشال جثث الضحايا ورفع آثار الحادث بالكامل .