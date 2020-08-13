العبور إلى الموت..التفاصيل الكاملة لكارثة معدية حازم بالبحيرة|شاهد

"المعدية موجودة من سنين دون حدوث حوادث أو شكاوى منها ولكن استيقظنا على الحدث الأليم حيث فوجئ الجميع بغرق المعدية منذ ساعة".





كلمات أدلى بها أحمد أغا، شاهد عيان في واقعة حادث غرق معدية البحيرة وبالتحديد في قرية دمشلي التابعة لمركز كوم حمادة.





كعادتها للعبور بين شرق وغرب شطى النهر ، بدأت معدية حازم كما يطلق عليها رحلتها القصيرة التي لا تتجاوز عشرات الامتار في الساعات الأولي من صباح اليوم الخميس، لنقل السيارات والمواطنين بترعة الرياح البحيري.