في ختام الأسبوع الأول.. 2884 طالبا وطالبة يؤدون اختبارات القدرات بالمنيا

قام بأداء اختبارات القدرات بجامعة المنيا في ختام الأسبوع الأول 2884 طالبًا وطالبة من طلاب الثانوية العامة الذين قاموا بالتسجيل لرغباتهم إلكترونيًا وأداء اختبارات القدرات بكلياتها الأربع التي تشترط اجتياز المقبولين بها اختبارات القدرات المؤهلة لها، بكليات "الفنون الجميلة (فنون وعمارة)، والتربية النوعية قسم الموسيقى، والتربية الفنية، والتربية الرياضية (بنين وبنات)". أعلن الدكتور مصطفى عبدالنبي عبدالرحمن رئيس جامعة المنيا، أنه وفقًا للقواعد والشروط والجدول الزمني الذي أعلنته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لأداء اختبارات القدرات خلال الفترة من 8/8/2020 وحتي 20/8/2020









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وعقدت الاختبارات وسط إجراءات احترازية وضوابط وقائية مشددة تضمن الحفاظ علي سلامة الطلاب، وذلك في إطار الجدول الزمني لأعمال مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد لعام 2020/2021.









وأوضح الدكتور عصام فرحات، نائب رئيس جامعة المنيا لشئون التعليم والطلاب، أن الاقبال كان كثيفًا في الاسبوع الأول في تسجيل وأداء الاختبارات بالكليات المعنية، حيث استقبلت كلية التربية الرياضية "بنين" 1043 طالبا، والتربية الرياضية "بنات" 527 طالبة، بإجمالي 1570 طالبا وطالبة، كما استقبلت التربية الفنية 370 طالبا وطالبة، بينما وصل عدد الطلاب الذين استقبلتهم كلية الفنون الجميلة بقسم العمارة 124والفنون 369 بإجمالي 493 طالبًا وطالبة، كما استقبلت كلية التربية النوعية قسم التربية الموسيقية 451 طالبا وطالبة.







