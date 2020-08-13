AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

في ختام الأسبوع الأول.. 2884 طالبا وطالبة يؤدون اختبارات القدرات بالمنيا

الخميس 13/أغسطس/2020 - 05:30 م
صدى البلد
Advertisements
ايمن رياض
أعلن الدكتور مصطفى عبدالنبي عبدالرحمن رئيس جامعة المنيا، أنه وفقًا للقواعد والشروط  والجدول الزمني الذي أعلنته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لأداء اختبارات القدرات خلال الفترة من 8/8/2020 وحتي 20/8/2020 قام بأداء اختبارات القدرات بجامعة المنيا في ختام الأسبوع الأول 2884 طالبًا وطالبة من طلاب الثانوية العامة الذين قاموا بالتسجيل لرغباتهم إلكترونيًا وأداء اختبارات القدرات بكلياتها الأربع التي تشترط اجتياز المقبولين بها اختبارات القدرات المؤهلة لها، بكليات "الفنون الجميلة (فنون وعمارة)، والتربية النوعية قسم الموسيقى، والتربية الفنية، والتربية الرياضية (بنين وبنات)".


اقرأ المزيد 


وعقدت الاختبارات وسط إجراءات احترازية وضوابط وقائية مشددة تضمن الحفاظ علي سلامة الطلاب، وذلك في إطار الجدول الزمني لأعمال مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد لعام 2020/2021.


وأوضح الدكتور عصام فرحات، نائب رئيس جامعة المنيا لشئون التعليم والطلاب، أن الاقبال كان كثيفًا في الاسبوع الأول في تسجيل وأداء الاختبارات بالكليات المعنية، حيث استقبلت كلية التربية الرياضية "بنين" 1043 طالبا، والتربية الرياضية "بنات" 527 طالبة، بإجمالي 1570 طالبا وطالبة، كما استقبلت التربية الفنية 370 طالبا وطالبة، بينما وصل عدد الطلاب الذين استقبلتهم كلية الفنون الجميلة بقسم العمارة 124والفنون 369 بإجمالي 493 طالبًا وطالبة، كما استقبلت كلية التربية النوعية قسم التربية الموسيقية 451 طالبا وطالبة.


يذكر أن الجامعة مستمرة في استقبال الطلاب لأداء اختبارات القدرات خلال الأسبوع القادم وحتى 20 أغسطس الجاري، إلى جانب تقديم كافة التسهيلات للطلاب في دفع مصرفات القدرات عن طريق خدمات الدفع الإلكتروني التي وفرتها الجامعة بمقار جميع الكليات المعنية بالاختبارات، وإعداد فيديو توضيحي عن كيفية أداء الاختبارات والأوراق والمواعيد، وتحديد أرقام ساخنة للرد على استفسارات الطلاب.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لطلاب تنسيق 2020.. تعرف على أماكن اختبارات القدرات بكليات الفنون والتربية الرياضية جامعة حلوان.. و13 نقطة توضح الاختبارات بفنون جميلة

غدا.. جامعة المنيا تستقبل طلاب الثانوية لأداء اختبارات القدرات بـ 4 كليات

لمتابعة الإجراءات الوقائية.. رئيس جامعة المنيا يتفقد لجان اختبار القدرات

رئيس جامعة حلوان يتفقد اختبارات القدرات للعام الدراسي ٢٠٢٠ /٢٠٢١

جامعة المنيا تستقبل 502 متقدم لأداء اختبارات القدرات بــ 4 كليات

تواصل اختبارات القدرات بكليتى التربية الرياضية والنوعية بجامعة أسوان.. فيديو وصور

ترشيحاتنا

زوجته كانت تنتظره لتخبره بحملها.. تفاصيل مأساوية في حياة ضحايا غرق معدية البحيرة

إسرائيل توقف إدخال الوقود إلى قطاع غزة

العبور إلى الموت..التفاصيل الكاملة لكارثة معدية حازم بالبحيرة|شاهد

بعد 3 أيام من وفاة حفناوي.. اليوتيوبر خالد جاد يصاب بجلطة ونقله للمستشفى.. صور

أحمد حسن عن توقيع رمضان صبحي لـ بيراميدز: "بص تحت رجليه"

متحف الشمع بانتظارك.. شادي محمد يوجه رسالة شديدة اللهجة لـ رمضان صبحي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

العبور إلى الموت..التفاصيل الكاملة لكارثة معدية حازم بالبحيرة|شاهد

بعد سيطرة الإرهابيين.. لماذا يشكل ميناء موكيمبوا دا برايا أهمية استراتيجية شمال موزمبيق

طرد مسافرة وطفلها المصاب بالتوحد من طائرة بسبب خلاف حول الكمامة.. تفاصيل