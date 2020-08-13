دوري أبطال أفريقيا.. انتفاضة الرجاء تهدد حلم الزمالك التاريخي

انتفاضة الرجاء بالتأكيد لن تكون في صالح نادي الزمالك، حيث سيلتقى الأبيض مع الرجاء في شهر سبتمبر المقبل، ضمن منافسات إياب الدور نصف النهائي من مسابقة دوري أبطال إفريقيا