AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

دوري أبطال أفريقيا.. انتفاضة الرجاء تهدد حلم الزمالك التاريخي

الخميس 13/أغسطس/2020 - 05:30 م
حميد أحداد لاعب الرجاء
حميد أحداد لاعب الرجاء المعار من الزمالك
Advertisements
محمد السعيد
استعاد فريق الرجاء المغربي مستواه فنيا وبدنيا بعد اسابيع قليلة من استئناف مسابقة الدوري المغربي، عقب توقف طويل، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد,

لعب الرجاء المغربي 6 مباريات في الدوري منذ عودة المسابقة ، فاز في 4 مباريات وتعادل في مباراتين ولم يتذوق طعم الهزيمة.


كما انتزع الرجاء صدارة الدوري المغربي من غريمه التلقيدي الوداد، حيث وصل إلى النقطة 42 بفارق نقطتين الوداد صاحب المركز الثاني.

في حين لعب الزمالك مباراتين في مسابقة الدوري منذ استئناف المسابقة بعد توقف كورونا، فاز على المصري بهدف نظيف، وتعادل مع الاتحاد السكندري  1 - 1.

انتفاضة الرجاء بالتأكيد لن تكون في صالح نادي الزمالك، حيث سيلتقى الأبيض مع الرجاء في شهر سبتمبر المقبل، ضمن منافسات إياب الدور نصف النهائي من مسابقة دوري أبطال إفريقيا

الزمالك سيكون مطالبا من قبل جماهيره بتخطي عقبة الرجاء والتتويج باللقب الغائب عن خزينة القلعة البيضاء منذ 18 عاما.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الكاف يحدد مواعيد مباريات الأهلي والزمالك في نصف نهائي دوري الأبطال

الكاف يحدد موعد مباريات دورى أبطال أفريقيا ومصير كأس الأمم..الثلاثاء المقبل

تقارير مغربية: الكاف يحدد موعد مباراة الزمالك والرجاء المغربي في دوري أبطال أفريقيا

الكاف يصدم الوداد والرجاء قبل مواجهتى الأهلي والزمالك بأبطال إفريقيا

حذر من الوداد والرجاء.. الدوماني: الأهلي والزمالك يمتلكان شخصية بطل أفريقيا

سيد أفريقيا الجديد من يكون.. خبراء يكشفون عن حظوظ الأهلي والزمالك بدورى الأبطال

ترشيحاتنا

خالد علي المنسق العام لـ صن داونز: الفوز على الأهلي بخماسية أصعب لحظة عشتها.. نرحب بضم لاعبين من الدوري المصري.. وهذه نصيحتي لـ رمضان صبحي.. حوار

وفاة عصام العريان بأزمة قلبية بعد مشادة مع أحد قيادات الإرهابية داخل السجن

العبور إلى الموت..التفاصيل الكاملة لكارثة معدية حازم بالبحيرة|شاهد

مصر للطيران تسير 39 رحلة جوية غدا.. وأخرى استثنائية إلى روسيا والكاميرون والسعودية

الأهلي لـ «صدى البلد»: ملف رمضان صبحي انتهى ولن نتحدث فيه

غرامة تصل إلى 2 مليون.. حماية المستهلك ترحل مصروفات الباص للعام المقبل..فيديو

AdvertisementS

نجل أسطورة الأهلي: خايف أنام وأصحى ألاقي "أمي" وقعت لـ بيراميدز.. فيديو

كلنا غلط وانتوا صح.. رد قاسي من زوجة أحمد فتحى على مجلس الأهلى

متحف الشمع بانتظارك.. شادي محمد يوجه رسالة شديدة اللهجة لـ رمضان صبحي

زوجة أحمد فتحى تتراجع بعد هجوم جماهير الأهلى: كنت بهزر

شوبير يكشف سر انفعال الخطيب بسبب رمضان صبحى

متابعة تتهم شريف إكرامي بتحريض رمضان صبحي على ترك الأهلى.. ورد قاسي من اللاعب

خالد علي المنسق العام لـ صن داونز: الفوز على الأهلي بخماسية أصعب لحظة عشتها.. نرحب بضم لاعبين من الدوري المصري.. وهذه نصيحتي لـ رمضان صبحي.. حوار

مختار مختار : الأهلي لن يقف على رمضان صبحي ..والابيض لن ينافس على لقب الدوري .. وأرفض تدريب الزمالك.. وكلام مصطفى يونس عن المجاملات خطأ (حوار)

أحمد حسن عن توقيع رمضان صبحي لـ بيراميدز: "بص تحت رجليه"

أخبار الرياضة.. رد قاسي من زوجة أحمد فتحي على إدارة الأهلي.. سر انفعال الخطيب بسبب رمضان صبحي

مصدر بالأهلي: لا علاقة لــ«إكرامي» الأب والابن برحيل رمضان صبحي لبيراميدز

دوري أبطال أفريقيا.. انتفاضة الرجاء تهدد حلم الزمالك التاريخي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

العبور إلى الموت..التفاصيل الكاملة لكارثة معدية حازم بالبحيرة|شاهد

بعد سيطرة الإرهابيين.. لماذا يشكل ميناء موكيمبوا دا برايا أهمية استراتيجية شمال موزمبيق

طرد مسافرة وطفلها المصاب بالتوحد من طائرة بسبب خلاف حول الكمامة.. تفاصيل