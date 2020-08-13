دوري أبطال أفريقيا.. انتفاضة الرجاء تهدد حلم الزمالك التاريخي

استعاد فريق الرجاء المغربي مستواه فنيا وبدنيا بعد اسابيع قليلة من استئناف مسابقة الدوري المغربي، عقب توقف طويل، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد,
لعب الرجاء المغربي 6 مباريات في الدوري منذ عودة المسابقة ، فاز في 4 مباريات وتعادل في مباراتين ولم يتذوق طعم الهزيمة.
كما انتزع الرجاء صدارة الدوري المغربي من غريمه التلقيدي الوداد، حيث وصل إلى النقطة 42 بفارق نقطتين الوداد صاحب المركز الثاني.
في حين لعب الزمالك مباراتين في مسابقة الدوري منذ استئناف المسابقة بعد توقف كورونا، فاز على المصري بهدف نظيف، وتعادل مع الاتحاد السكندري 1 - 1.
انتفاضة الرجاء بالتأكيد لن تكون في صالح نادي الزمالك، حيث سيلتقى الأبيض مع الرجاء في شهر سبتمبر المقبل، ضمن منافسات إياب الدور نصف النهائي من مسابقة دوري أبطال إفريقيا
الزمالك سيكون مطالبا من قبل جماهيره بتخطي عقبة الرجاء والتتويج باللقب الغائب عن خزينة القلعة البيضاء منذ 18 عاما.