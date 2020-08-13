موازنة البرلمان: مشروع قانون الجمارك سيساهم في تسهيل الإجراءات الجمركية على المستورد والمصدر

كشف النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان مزايا مشروع قانون الجمارك المقدم من الحكومة والذى سيتم منافشته خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أنه يستهدف تيسير تعاملات المستوردين وتقليل فترات الانتظار بالنسبة لتكلفة إنتاج المواد المستوردة.





وأكد وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان أن مشروع قانون الجمارك سيساهم في تسهيل الإجراءات الجمركية على المستورد والمصدر، ما يسهل عليهم نقل البضائع بكل سهولة وبدون أي معوقات.



وأشار عمر في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن مشروع قانون الجمارك الجديد يستهدف أيضًا معالجة جميع آثار سلبيات الجمارك، بحيث حتى تصبح مصر من الدول التي تصنف فيها منظومة الجمارك من الفئة الأولى.



