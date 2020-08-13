بعد تسجيل 97 ألف طالب.. معك خطوة بخطوة للتسجيل في اختبارات القدرات .. عبر هذا الرابط

أعلن السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمشرف العام على مكتب التنسيق، صباح اليوم الخميس، أن عدد المتقدمين لاختبارات القدرات وصل حتى الآن إلى ما يقرب من ٩٧ ألف طالب وطالبة على موقع مكتب التنسيق www.tansik.egypt.gov.eg ؛ للعام الجامعي الجديد 2020– 2021.

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وأشار رئيس قطاع التعليم بالوزارة إلى أن موقع التنسيق الإلكتروني مستمر في استقبال رغبات الطلاب لإجراء اختبارات القدرات، مشيرًا إلى أن الموقع متاح للطلاب خلال الـ 24 ساعة، بالإضافة إلى معامل الحاسب الآلي بالجامعات.

وأضاف السيد عطا أن طلاب الدور الثاني متاح لهم التقدم وحجز اختبارات القدرات في نفس التوقيت المتاح لطلاب الدور الأول.

جدير بالذكر أن اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة بدأت يوم السبت 8 أغسطس وتستمر حتى 20 أغسطس الجارى في هذه الكليات:

1 كليات الإعلام.

2 كليات الفنون الجميلة (فنون – عمارة.

3 كليات الفنون التطبيقية.

4 كلية التربية الموسيقية بالزمالك جامعة حلوان.

5 كلية التربية الفنية بالزمالك جامعة حلوان.

6 كلية التربية الفنية جامعة المنيا.

7 شعبتا التربية الفنية بكليتي (التربية بالإسماعيلية جامعة قناة السويس، وكلية التربية بالسويس جامعة السويس.

8 كليات التربية النوعية (الشعبة الفنية، والشعبة الموسيقية)، وشعبة المسرح التربوي بكلية التربية النوعية جامعة المنصورة، وفرعيها (ميت غمر – منية النصر.

9 كليات التربية الرياضية.

10 كلية التربية بالإسماعيلية (شعبة التربية الموسيقية) جامعة قناة السويس.

11 الكليات التابعة للجامعات التكنولوجية (كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية، وكلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة الدلتا التكنولوجية، والكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة بني سويف التكنولوجية.

بينما أوضحت الوزارة خطوات التسجيل لاختبارات القدرات عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت:

● يقوم الطالب بالدخول على موقع التنسيق الإلكتروني الموضح بعاليه ثم يدخل إلى صفحة تسجيل اختبارات القدرات على الموقع.

● يقوم الطالب ببدء عملية التسجيل لأداء اختبارات القدرات، وذلك باستخدام الرقم القومى ورقم الجلوس الخاص بالطالب.

● سيظهر للطالب بياناته الشخصية والتي تتضمن "رقم الجلوس - اسم الطالب - الرقم القومي - المحافظة - الإدارة التعليمية التابع لها الطالب - المدرسة - الشعبة التي درسها الطالب "علمية - هندسية - أدبية")، وعلى الطالب التأكد من صحة البيانات المدونة على موقع التنسيق الإلكتروني الخاصة بالطالب.

● ستظهر للطالب قائمة بأنواع اختبارات القدرات المتاحة له، وأسماء الكليات، والأماكن المخصصة لأداء هذه الاختبارات، وكذلك المواعيد المحددة للطالب.

● يقوم الطالب باختيار نوع القدرات، والمواعيد، وسيتم تحديد الموعد الذي سوف يتوجه به إلي الكلية، مع العلم بأن قدرات كليات التربية الرياضية تستمر لثلاثة أيام متتالية.

● عقب انتهاء الطالب من عملية التسجيل يقوم الطالب بطباعة إيصال يشمل أنواع القدرات التي أبدى الرغبة في أدائها والمواعيد وأماكن أداء هذه الاختبارات بالكليات التي قام الطالب بتسجيلها على موقع التنسيق الإلكتروني.

● تلتزم الكليات المعنية بعقد امتحانات القدرات في المواعيد المحددة.

● تلتزم الكليات أيضًا بإرسال وإدخال نتائج الامتحانات مباشرة من خلال الصفحة المخصصة للكلية على موقع التنسيق الإلكتروني، وذلك لجميع الطلاب اللائقين من المتقدمين لهذه الاختبارات بعد التأكد من صحة رقم الجلوس واسم الطالب حتى لا تحدث أخطاء بالنتائج.

● يتم تزويد برنامج التنسيق الإلكتروني بأسماء وبيانات الطلاب الذين اجتازوا هذه الاختبارات ليتم الترشيح بناء عليها وتكون الكليات مسئولة مسئولية كاملة عن هذه النتائج، خلال الفترة الزمنية المخصصة لذلك، حيث لن يعتد بأي نتائج أخرى بعد إغلاق موقع التنسيق الإلكتروني لتسجيل الطلاب اللائقين في هذه الاختبارات.

● تجرى الامتحانات في المواعيد المقررة مرة واحدة لكل نوع من أنواع تلك القدرات، ولا يُسمح للطالب الراسب فيها بأداء اختبارات قدرات مرة أخرى سواء بنفس الكلية أو بكلية أخرى، ولن يعتد بأي إفادة ورقية تمنحها الكليات بنتيجة امتحانات القدرات حرصًا على الشفافية مع أبنائنا الطلاب.

الأوراق المطلوبة عند أداء الاختبارات بالكلية:

1) - رقم جلوس الطالب في الثانوية العامة، وصورة منه لكل اختبار من اختبارات القدرات التي يرغب في أدائها.

2) – 1 صورة شخصية لكل اختبار من الاختبارات، عدا اختبارات قدرات التربية الرياضية، والتي تتطلب 2 صورة شخصية بالنسبة للراغبين في أداء هذه الاختبارات.