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برلمان

خطة البرلمان: مشروع قانون الجمارك سيتصدى للتلاعب فى تسجيلات البضائع

الخميس 13/أغسطس/2020 - 06:35 م
الجمارك
الجمارك
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معتز الخصوصى
كشف النائب عصام الفقى، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، عن مزايا مشروع قانون الجمارك المقدم من الحكومة، والذى ستتم مناقشته خلال الفترة القادمة.

وأشار الفقى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن اللجنة ستعقد حوارا مجتمعيا حول مشروع قانون الجمارك الجديد، مؤكدا أن هذا القانون سيحل كل المشاكل المتعلقة بالجمارك.

كما أوضح أمين سر لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان أن مشروع قانون الجمارك سيتصدى لمافيا الجمارك والتلاعب فى تسجيلات البضائع وسيؤدى لفتح أسواق وموانئ كبيرة.

كما أكد النائب عصام الفقى أن مشروع قانون الجمارك المقدم من الحكومة سيقدم تسهيلات للمصدرين ورجال الأعمال والمستثمرين.
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