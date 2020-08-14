برلماني: مجلس الشيوخ سيساهم فى زيادة دقة القوانين المعروضة عليه من البرلمان

قال النائب إبراهيم عبد النظير، عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان إن انتخابات مجلس الشيوخ تمثل استحقاقا دستوريا ، وتأتى فى الوقت الذى تحتاج فيه مصر إلى غرفة ثانية بجوار مجلس النواب.





وأشار عبد النظير فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن مجلس الشيوخ سيكون له أهمية كبيرة، حيث أنه سيساهم فى زيادة دقة القوانين المعروضة عليه من مجلس النواب.





وأوضح عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان أن فترة الدعاية الإنتخابية لإنتخابات مجلس الشيوخ لم تكن كبيرة، مشيرا إلى أننا فى مرحلة بناء مصر.



