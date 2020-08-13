فيديو.. «أهلا بكم في استاد خالد بشارة».. فيلم قصير من الجونة عن رئيسه الراحل

بثت الصفحات الرسمية لنادي الجونة عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيلمًا قصيرًا تحت عنوان «أهلا بكم في ستاد خالد بشارة».





تضمن الفيلم القصير مشاركة أسرة الراحل المهندس خالد بشارة، وأعضاء مجلس إدارة نادي الجونة، وكذلك أعضاء الجهاز الإداري والفني وبعض لاعبي الفريق يتحدثون عن رئيس النادي الراحل وذكرياتهم معه.





واختتم الفيلم القصير بمشاهد تغيير اسم ملعب نادي الجونة إلى ستاد خالد بشارة تخليدًا لذكراه.





ويستعد الجونة لاستضافة الاتحاد السكندري غداََ الجمعة في المباراة التي ستقام على ملعب خالد بشارة ضمن منافسات الجولة ال 19 من بطولة الدوري الممتاز.

