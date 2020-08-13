نجم الزمالك السابق: رمضان صبحي سعره لا يتخطى 50 مليون جنيه

قال عبد اللطيف الدوماني لاعب الزمالك السابق إن سعر انتقال رمضان صبحي لاعب النادي الأهلي إلى صفوف فريق بيراميدز مبالغ فيه، مشيرا إلى أن سوق الانتقالات تشهد ارتفاعا جنونيا بالدورى المصري.



