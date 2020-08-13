نجم الزمالك السابق: رمضان صبحي سعره لا يتخطى 50 مليون جنيه

قال عبد اللطيف الدوماني لاعب الزمالك السابق إن سعر انتقال رمضان صبحي لاعب النادي الأهلي إلى صفوف فريق بيراميدز مبالغ فيه، مشيرا إلى أن سوق الانتقالات تشهد ارتفاعا جنونيا بالدورى المصري.
وأضاف عبداللطيف الدوماني لـ "صدى البلد": مفيش لاعب فى الدورى المصري ولا رمضان صبحي يستحق ١٠٠ مليون جنيه وأي لاعب ميجبش 50 مليون جنيه واللاعب بالطريقة دي هيبقى أقوى من الأندية هتحصل مشاكل كتير جدا نظرا للارتفاع الجنوني في أسعار اللاعبين.
وأضاف: نادي بيراميدز طبعا من حقه يتعاقد مع أفضل اللاعبين فى الدورى الممتاز أو العناصر المحترفة لكن مش بالأرقام دي وكان يتعين وجود آلية يتم وضعها من أجل ضبط إيقاع سوق إنتقالات اللاعبين فى الدورى المحلي.
وعن دور اتحاد الكرة فى التخفيف من حدة الأسعار الخيالية قال لاعب الزمالك السابق: ملوش علاقه ولا حد له علاقه ده احتراف وحق مشروع لكل الأندية وعلى الرغم من ذلك هو شيء جيد جدا لكن الأرقام مبالغ فيها تماما.
واستطرد: للأسف كل نادي بيدور على مصلحته والأمور هتبقي صعبة في اتفاقهم على تحديد فئات اللاعبين بالدورى المحلي خلال سوق الإنتقالات ومستحيل يكونوا يد واحدة في ضبط إيقاع سوق انتقالات اللاعبين.