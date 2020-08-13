AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

أسعار الذهب تواصل الانخفاض اليوم الخميس 13-8-2020

الخميس 13/أغسطس/2020 - 07:03 م
صدى البلد
Advertisements
محمد صبيح
انخفضت أسعار الذهب مساء اليوم الخميس في مصر بقيمة 3 جنيهات للجرام، وسجل عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 859 جنيها للجرام حسب موقع أجيبت جولد برايس.


وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 : 736 جنيها و بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 : 859 جنيها، فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 24 : 982 جنيه وسجل سعر الجنيه الذهب : 6872 جنيها وبلغ السعر العالمي : 1945 دولار.


وعن أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، فتختلف من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

ويحرص موقع "صدى البلد" الإخبارى على تقديم الخدمة الخاصة بمعرفة قيمة أسعار الذهب اليوم، خاصة سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر اليوم، وخصوصًا من الشباب والفتيات المقبلات على الزواج والمتابعين لـ أسعار الذهب بصفة مستمرة ويومية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

جميع الأعيرة.. تراجع مفاجئ في سعر الذهب اليوم الاثنين 15-6-2020

أسعار الذهب اليوم الجمعة.. الجرام يتراجع 4 جنيهات

تراجع سعر الذهب 15 جنيها للجرام.. تفاصيل

23 جنيها تراجعا بسعر الذهب.. وعيار 21 يسجل 887 جنيها للجرام

ترشيحاتنا

بسبب رمضان صبحي.. نجم الزمالك: بداية أسعار اللاعبين الخيالية من الأهلي.. وبيراميدز ولعها

الأمور تغيرت مع الوقت.. هل عاد الود المفقود بين رئيس الأهلي وشادي محمد

السيسي يوجه بالاستمرار في توفير المناخ الداعم لقطاع الصناعات الوطنية الثقيلة

طبيب مصري بموسكو يكشف التفاصيل الكاملة لعقار كورونا الروسي.. فيديو

98.5% للطب.. مؤشرات كليات الطب بتنسيق الجامعات 2020

أسعار الذهب تواصل الانخفاض اليوم الخميس 13-8-2020

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سيدة صينية تصاب بعدوى كورونا مرتين خلال 6 أشهر

طريقة عمل حمص الشام بالشطة

الزواج على 3 مراحل.. عادات غريبة داخل قبيلة كالينجين الأفريقية.. صور