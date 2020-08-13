أسعار الذهب تواصل الانخفاض اليوم الخميس 13-8-2020

انخفضت أسعار الذهب مساء اليوم الخميس في مصر بقيمة 3 جنيهات للجرام، وسجل عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 859 جنيها للجرام حسب موقع أجيبت جولد برايس.

18 جنيها.. تراجع جديد في أسعار الذهب في مصر اليوم اقرأ أيضا..

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 : 736 جنيها و بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 : 859 جنيها، فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 24 : 982 جنيه وسجل سعر الجنيه الذهب : 6872 جنيها وبلغ السعر العالمي : 1945 دولار.









وعن أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، فتختلف من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.





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