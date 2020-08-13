ينقذ نتنياهو.. حركة الجهاد الفلسطينية يعلق على اتفاق السلام بين الإمارات وإسرائيل

أدانت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اتفاق السلام الذي توصلت إليه الإمارات وإسرائيل مقابل تعليق خطة الضم الإسرائيلية للضفة الغربية.
وقال مسؤول المكتب الإعلامي في حركة الجهاد الإسلامي داوود شهاب: "نشجب الاتفاق الاماراتي الإسرائيلي ونعتبره شرعنة للاحتلال وإنقاذا لحكومة بنيامين نتنياهو من مأزقها وأزماتها".
فيما أكد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، أن الإمارات أحد الأطراف التي تعمل بصدق وشفافية مع العرب والمجتمع الدولي المعني بالقضية الفلسطينية.
وأضاف قرقاش، خلال مقابلة مع شبكة "سكاي نيوز عربية"، أن الطرف الفلسطيني رأى أياما صعبة على مدى 70 عاما وتلك الأيام أثبتت أن التواصل والمفاوضات أفضل من الانقطاع.