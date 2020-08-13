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أخبار العالم

ينقذ نتنياهو.. حركة الجهاد الفلسطينية يعلق على اتفاق السلام بين الإمارات وإسرائيل

الخميس 13/أغسطس/2020 - 08:11 م
حركة الجهاد الفلسطينية
حركة الجهاد الفلسطينية
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شيماء مصطفى
أدانت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اتفاق السلام الذي توصلت إليه الإمارات وإسرائيل مقابل تعليق خطة الضم الإسرائيلية للضفة الغربية.

وقال مسؤول المكتب الإعلامي في حركة الجهاد الإسلامي داوود شهاب: "نشجب الاتفاق الاماراتي الإسرائيلي ونعتبره شرعنة للاحتلال وإنقاذا لحكومة بنيامين نتنياهو من مأزقها وأزماتها".

وتوصلت الإمارات وإسرائيل، اليوم الخميس، إلى اتفاق سلام بوساطة أمريكية لتطبيع العلاقات، مقابل تعليق تل أبيب خططها لضم أجزاء من الضفة الغربية.

وكتب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "حدث كبير تاريخي اليوم، اتفاق سلام تاريخي بين أصدقائنا الرائعين، إسرائيل والإمارات". 

فيما أكد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، أن الإمارات أحد الأطراف التي تعمل بصدق وشفافية مع العرب والمجتمع الدولي المعني بالقضية الفلسطينية.

وأضاف قرقاش، خلال مقابلة مع شبكة "سكاي نيوز عربية"، أن الطرف الفلسطيني رأى أياما صعبة على مدى 70 عاما وتلك الأيام أثبتت أن التواصل والمفاوضات أفضل من الانقطاع.
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