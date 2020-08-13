ملابس زهيدة وسيارات متواضعة.. مشاهير يرفعون شعار «البساطة» في حياتهم الشخصية

حياة المشاهير مليئة بالأسرار الغريبة والخفية والتناقض الغريب في التصرفات، وأحيانًا المبالغة والترف والرفاهية ، لكل فنان طابع خاص يتميز به عن غيره ويترك بصمته فيه.





وهناك بعض المشاهير الذين يفضلون البساطة وعدم المبالغة ويرفعون شعار التواضع سواء في الملابس أو السيارات.





لذلك يقدم موقع صدى البلد الإخباري أبرزهم .. تعرف عليهم





مارك زوكربيرج

يظهر دائمًا بتيشرت رماديًا اللون وملابس بسيطة، رغم أن مالك موقع فيسبوك الشهير للتواصل الاجتماعي ويعد من أغنى أغنياء العالم حاليًا، وذلك نظرًا لثروته البالغة 72 مليار دولار، وعلى الرغم من ذلك، ما زال يعتاد قيادة سيارة من طراز هوندا فيت التي تتميز بمساحة صندوقها الخلفي الكبيرة.





ليوناردو ديكابريو

من أشهر نجوم هوليوود ومعروف بالبساطة والتواضع، والبعد عن حياة الترف والثراء الفاحش، فهو لا يفضل السفر على متن طائرات خاصة أو الذهاب للفنادق الفاخرة دومًا، وهو يستقل تويوتا بريوس، ويفضل الحفاظ على البيئة ومهتم بها.





دانيال رادكليف

رغم النجاح الهائل الذي حققه في سلسلة أفلام هاري بوتر إلا أن دانيال، يفضل البساطة والتواضع ولا يحب البذخ ويمتلك سيارة فيات جراند بونتو موديل2007.







