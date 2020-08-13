AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

سيارات

ملابس زهيدة وسيارات متواضعة.. مشاهير يرفعون شعار «البساطة» في حياتهم الشخصية

الخميس 13/أغسطس/2020 - 08:00 م
مشاهير يرفعون شعار
مشاهير يرفعون شعار «البساطة» في حياتهم الشخصية
Advertisements
منة الله عبد الحميد
حياة المشاهير مليئة بالأسرار الغريبة والخفية والتناقض الغريب في التصرفات، وأحيانًا المبالغة والترف والرفاهية، لكل فنان طابع خاص يتميز به عن غيره ويترك بصمته فيه. 

وهناك بعض المشاهير الذين يفضلون البساطة وعدم المبالغة ويرفعون شعار التواضع سواء في الملابس أو السيارات. 

لذلك يقدم موقع صدى البلد الإخباري أبرزهم .. تعرف عليهم

مارك زوكربيرج
يظهر دائمًا بتيشرت رماديًا اللون وملابس بسيطة، رغم أن مالك موقع فيسبوك الشهير للتواصل الاجتماعي ويعد من أغنى أغنياء العالم حاليًا، وذلك نظرًا لثروته البالغة 72 مليار دولار، وعلى الرغم من ذلك، ما زال يعتاد قيادة سيارة من طراز هوندا فيت التي تتميز بمساحة صندوقها الخلفي الكبيرة.
مشاهير يقودون سيارات متواضعة | سيارات سيدتي

ليوناردو ديكابريو
من أشهر نجوم هوليوود ومعروف بالبساطة والتواضع، والبعد عن حياة الترف والثراء الفاحش، فهو لا يفضل السفر على متن طائرات خاصة أو الذهاب للفنادق الفاخرة دومًا، وهو يستقل تويوتا بريوس، ويفضل الحفاظ على البيئة ومهتم بها. 

ليوناردو دي كابريو ينجو من حادث سيارة مع حبيبته | مجلة الجميلة
دانيال رادكليف
رغم النجاح الهائل الذي حققه في سلسلة أفلام هاري بوتر إلا أن دانيال، يفضل البساطة والتواضع ولا يحب البذخ ويمتلك سيارة  فيات جراند بونتو موديل2007.

مشاهير يقودون سيارات متواضعة | سيارات سيدتي

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

«بسبب عقدة قديمة والخوف» 5 مشاهير يكرهون قيادة السيارات

بعد ظهورها بوزن زائد.. 15 صورة تكشف جمال مكياج ياسمين عبد العزيز

أقوى امرأة في العالم.. سيارات أنجيلا ميركل بين البساطة والأناقة

من الحذاء الممزق للعالمية.. شاهد سيارات أسطورة ليفربول ساديو ماني.. صور

من البساطة إلى الجرأة.. إطلالات دنيا بطمة من ظهورها الأول وحتى الشهرة

بسيطة وأنيقة.. 10 صور تكشف إطلالات شذى فى عيد ميلادها

ترشيحاتنا

متحف الشمع بانتظارك.. شادي محمد يوجه رسالة شديدة اللهجة لـ رمضان صبحي

مجلة أمريكية: مصر قوة مرعبة في مياه المتوسط يخشاها أردوغان

اجتماع عاجل للرئيس الفلسطيني عقب اتفاق الإمارات وإسرائيل

أبو الأنبياء.. ترامب يكشف اسم اتفاق السلام بين الإمارات وإسرائيل

الزواج على 3 مراحل.. عادات غريبة داخل قبيلة كالينجين الأفريقية.. صور

الأمور تغيرت مع الوقت.. هل عاد الود المفقود بين رئيس الأهلي وشادي محمد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. لحظة تحطيم سيارة مركونة بـ فأس في غياب مالكتها.. والسبب إنساني

نشرة المرأة والصحة.. أسباب إصابة اليوتيوبر خالد جاد بـ جلطة.. علاج قديم ومثير للجدل قد يعالج كورونا

سيدة صينية تصاب بعدوى كورونا مرتين خلال 6 أشهر